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ثقافة

أمسية شعرية تحتفي بـ«قصائد في حب الوطن»

جانب من الأمسية الشعرية (تصوير: محمد البلوشي)
4 ابريل 2023 02:00

محمد البلوشي (العين)

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أُقيمت أمسية شعرية في مجلس محمد المحمود البلوشي التابع لمجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بعنوان «قصائد في حب الوطن»، بمشاركة نخبة من الشعراء الإماراتيين الذين تغنوا بحب الوطن، وأدارها الشاعر سعيد سالم البلوشي. وقد ألقى الشاعر حمد سعيد البلوشي قصيدة بعنوان «حب الوطن» تغنى فيها بالتراث الأصيل، إضافة إلى عدة قصائد أخرى.
وقدم الشاعر حمد حمدان بن الأسيود ثلاث قصائد، وشارك الشاعر خالد البلوشي بقصائد وطنية، وأبدع الشاعر عمر اللهيميد الشمري بقصائد تعكس الحب والولاء والانتماء، كما تخلل الأمسية مداخلات من الشعراء الحاضرين بتقديم قصائد تعبر عن حبهم للإمارات وقيادتها، وذلك بحضور جمهور كبير من المثقفين والشعراء والمهتمين بالأدب والثقافة. وقبل ختام الأمسية تم تكريم الشعراء المشاركين والتقاط الصور التذكارية. 
وأكد الحضور أهمية التعبير عن حب الوطن، ودور الفن والأدب في نشر روح الوطنية والانتماء، وأوضحوا أن هذه الأمسيات الثقافية تعزز القيم الوطنية.
وعبر الحضور شكرهم وتقديرهم لمنظمي الأمسية، وللشعراء المشاركين. وفي ختام الأمسية، وجه محمد المحمود البلوشي، التحية للمشاركين على قبول الدعوة، شاكر الجمهور للمساهمة في إثراء الأمسية بوافر قصائد الشعر من خلال مداخلاتهم وتفاعلهم.

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