الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

فهد المعمري: رمضان شهر الكتابة الإبداعيّة بامتياز

فهد المعمري
4 ابريل 2023 02:00

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يجد الكاتب والباحث الإماراتي فهد المعمري في «المكتبة» صديقاً رائعاً، وتحديداً في الشهر الفضيل «رمضان»، فلطالما قادته خطاه إلى اقتناء الكتب والتزوّد إلى جانب التقوى والعبادة، بالأثر الثقافي والمرجع البحثي ورونق الشعر وحقول المعرفة والثقافة الأخرى، فكما يقول، له مع رمضان والمكتبة طقوس وقصص ونشاط مُحبّب.
ومنذ أن كان طالباً في الإعداديّة، وهو يشتهر في عائلته بزيارة المكتبة، لتزداد أواصر القربى والصداقة والشراء والاقتناء بعد الوظيفة وسهولة الوصول وتوفّر مستلزمات الشراء، إذ يذكر المعمري أنّ بداية التسعينيات من القرن الماضي، كانت ذات ذكرى عابقة بكتاب «البيان والتبيين» للجاحظ، ليتواصل في رمضان آخر فيشتري كتاب «مروج الذهب» للمسعودي من المكتبة ذاتها، معرباً عن حزنه حين رآها مغلقةً بعد ذلك.

أخبار ذات صلة
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
سفير الدولة يحضر حفل إفطار أقامه رئيس الوزراء الياباني بطوكيو

ثقافة البحث  
المعمري، تأسس جيّداً على ثقافة البحث والكتابة والإحالات والمصادر والمراجع، فالمكتبة مدرسة في تعليم كلّ ذلك، ومدّ الكاتب بمعرفة وزاد فكري يحتاجه في سنوات الوظيفة والعمل الأدبي أو الثقافي بشكلٍ عام، خصوصاً أنّه يجد في رمضان شهراً مناسباً للكتابة الإبداعيّة بامتياز.
يعمل المعمري اليوم على إنجاز بحوث ومؤلفات واستكمال أعمال أدبيّة، وأرشفة محاضرات وندوات أدبية وثقافية وقرائيّة شارك فيها خلال الشهر الفضيل، لتكون نواةً لتأليف كتاب مستقل.
ويذكر المعمري أنّ لشهر رمضان فضلاً عجيباً عليه، خاصةً كتابه الأخير الذي ينشر قريباً بعنوان «الروافد الفكرية في الشعر الشعبي الإماراتي»، إذ انطلقت الشرارة الأولى لهذا الكتاب في شهر رمضان من حيثّ الفكرة والرؤية والفهرس كتصوّر نظري، ليأخذ هذا الكتاب عمليّاً ثلاث سنوات، فيصار إلى طبعه والانتهاء منه في شهر رمضان المبارك، وكأنّ هذا الشهر كما يقول له طعمه الخاص ورونقه الجميل في أن نراجع أنفسنا على المستوى الثقافي والفكري والإبداعي والمعرفي، فنوازن بين العبادة والثقافة، بما يتيحه رمضان من صفاء ذهنيٍّ وروحيٍّ عميقَين.
وأخيراً، ينصح الكاتب المعمري بتوعية الأطفال والشباب بقيمة المكتبة وحثّهم على زيارتها والاستمتاع برفوفها وتقليب الكتب فيها، واجداً أنّ دولة الإمارات قد رسّخت هذا الفعل القرائي بشكل رائد ومشهود.

فهد المعمري
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©