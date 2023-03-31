إسخيلوس.. مؤسس التراجيديا الأول

هويدا الحسن (الاتحاد)

اختلفت الآراء حول التاريخ الحقيقي لنشأة المسرح، لكن من حسن الحظ أننا نعرف تاريخ أقدم عمل مسرحي متكامل وصل لنا والذي قدم عام 490 ق.م، وهو مسرحية الضارعات لأبي المأساة «التراجيديا» اليونانية إسخيلوس.

يعد إسخيلوس مؤسس المأساة الإغريقية وأهم كتابها على الإطلاق، ويقدر عدد المسرحيات التي كتبها بنحو تسعين مسرحية، لكن لم يصلنا منها كاملة سوى سبع مسرحيات هي الفرس عام 472 ق.م، سبعة ضد طيبة 467 ق.م، بروميثيوس مصفداً عام 465 ق.م، الضارعات 463 ق.م، أجاممنون وحاملات القرابين عام 458 ق.م، والصافحات 458ق.م.

ولإسخيلوس يرجع الفضل في وضع أسس المأساة من الناحية الفنية، فهو من أدخل الممثل الثاني إلى العرض المسرحي، بعدما كان هناك ممثل واحد فقط يقوم بكل الأدوار، كما أنه طور من دور الجوقة في العرض المسرحي، مما ساعد على إبراز الصراع الدرامي الذي تعتمد عليه الحبكة الدرامية، كذلك اهتم بالملابس باعتبارها أحد عناصر العرض المسرحي التي تساعد الممثل على تقمص الشخصية، واعتنى بالأقنعة التي كان يرتديها الممثلون على وجوههم، فأهتم بصقلها وإتقان صنعها لتعبر عن انفعالات الشخصية التي يؤديها الممثل، كذلك أهتم بتدريب الممثلين ومساعداتهم على إجادة أدوارهم.

ثلاثية بروميثيوس

طور إسخيلوس من طبيعة الموضوعات التي يتناولها من خلال كتاباته، وبشكل عام فقد طغى على مسرحيات إسخيلوس البعد الفلسفي ولكنها اتسمت بمسحة من التشاؤم، فكتاباته تبرز عظمة البشر وقوتهم، وتوقيع العقاب يظل هو الحدث الرئيسي في المسرحية، وهو ما يتجلى بوضوح في ثلاثيته الأوريستا التي تشمل ثلاث مآس هي أجاممنون وحاملات القرابين والصافحات، وتعد ثلاثية بروميثيوس من أهم ما كتب وهي الأقرب إلى مفهوم المسرحيات الحديثة وقد وصلنا منها بروميثيوس حامل النار وبروميثيوس مصفدا وبرميثيوس طليقا.

واسخيلوس إلى جانب كونه كاتب ومؤسس فن التراجيديا فهو أيضا محارب، حيث حارب في واقعة مرثون بجانب أخيه وأظهر شجاعة نادرة مما دفع أثينا لتخليده بعمل صورة تجسد بسالته، كما حارب في أرتميزيوم وسلاميس وبلاتيه، وفي عام 470 زار سرقوصة واستقبل بمظاهر التكريم في بلاط هيرون الأول، وظل مسيطرا على الأدب الأثيني جيلاً كاملاً، حتى ظهر الكاتب سوفوكليس وانتزع منه الصدارة عام 468 ق.م، لكنه سرعان ما عاد وتربع على عرش التراجيديا مرة أخرى بمسرحيته سبعة ضد طيبة، وفي عام 458 نال أخر انتصاراته وأعظمها بإخراج ثلاثية أورستيا، وفي عام 456 عاد إلى صقلية حيث توفى في نفس العام.