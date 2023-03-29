«الشويهيين» مرصد الحنين المتجدّد

إبراهيم الملا (الشارقة)

يستدعي شهر رمضان ملامح ومعالم نعتقد أنها ذابت في قيظ الأزمان وذبلت في انحسارها، ولكن كما يقول الشاعر «عزرا باوند»: «إن المرء لينتقل من مكان إلى آخر، يتطوّر، ثم يُقتلع من جذوره، فيعاد إلى المكان الذي أقتلع منه».. وهكذا فإن العودة الافتراضية إلى أماكن كانت بيننا وبينها روابط حسّية وروحية، هي عودة إلى أطلال مُجسّدة حتى لو غاب أثرها العياني والمتحقّق فيما مضى، وتعتبر منطقة (الشويهيين) في الشارقة هي المحور الجامع للمناطق القديمة حولها، منذ الخمسينيات وحتى بداية الثمانينيات مع توسع التطور العمراني والاقتصادي، حيث كانت ظواهر ومظاهر شهر رمضان، تتشكل بعفوية خارج منظومة العائلة الممتدة في منازل وارفة باللقيا والاجتماع، خصوصاً بعد انتهاء صلاة التراويح في مسجد (علي بن أبي طالب) المحاذي لشارع العروبة الآن، والمقابل لسوق البلدية.

طقوس رمضانية

تعتبر منطقة الشويهيين بطقوسها الرمضانية، من الأماكن التي تبذل وعوداً فارهة لزوّارها، خصوصاً لأولئك الذين اندلعت طفولتهم في أرجائها الحميمة وفي «سكيكها» الضيقة بمنطق الهندسة العفوية، والرحبة بمنطق الفؤاد بانعكاساته ومقاييسه، هناك حيث الأسواق الشعبية البسيطة تزين عتباتها بإضاءات خافتة تلمع في البصيرة، قبل أن يلتفت لها البصر، وهي أسواق لم تعد تنتظرهم كمريدين ومرتادين، لأنها في الأصل تحتفظ بتفاصيل أهلها الأصليين، وترصد في ألبومها القديم سحناتهم وطبيعة مشاغلهم وروافد شغفهم.

كانت (الشويهيين) قديماً وتحديداً في ليالي رمضان، هي مرصد الحنين المتجدّد، فمنها وإليها تفرّقت الجهات والدروب، وتجمّعت، وتحت ظلال أشجار «السدر» و»الغاف» انبثقت ولأول مرة فكرة (الدكاكين) المتنقّلة، والمتشكلة في الهواء الطلق، والمجاور لممشى العابرين.

لون الفجر

ترى سكان المنطقة الأوائل، وتتذكر بيوتات «الشويهيين» وجدرانها المبتلّة بلون الفجر، تتذكر طعم البحر، ورائحة السمك المشوي في طريق العودة من المدارس، إنه النور الذي اخترق روحك فجأة في قلب الظلمات، ولم تخبر أحداً، ولم يخبرك أحد، عن سرّ الإشراقات البازغة في هكذا وقت، وفي هكذا تجلٍّ وهيام، تتذكر الاهتزازة الطاهرة لأوراق «الشريشة»، وزهورها الفائحة والباردة وسط «العين الحمأة» لفصل الصيف، إنها الاهتزازة التي ولّدت رجفة في قلوب الذاهلين، وفي سرائر الغائبين، هؤلاء الذين تركوا ضلوعهم محتشدة، وآذانهم فائضة بالنداء، تتذكّر الآن: بيت الرمل، ووردة العطش، في المكان البهيّ، تحت سماءٍ خضراء، وغيمةٍ بحجم النظر!