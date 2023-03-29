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ثقافة

«سياحة عجمان» و«العويس الثقافية» تتعاونان للارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة

صورة جماعية خلال توقيع مذكرة التفاهم
30 مارس 2023 00:34

عجمان (وام)
وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية لتعزيز التعاون الفكري والثقافي بينهما، وذلك إدراكاً منهما لأهمية التشاور والعمل المشترك بما يخدم القطاع الثقافي في إمارة عجمان.
وقّع المذكرة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
وشملت مذكرة التفاهم أسس التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين سياحة عجمان ومؤسسة العويس الثقافية، تحقيقاً لأهدافهما المشتركة، وذلك من خلال التشاور وتبادل الآراء والخبرات والدراسات وورش العمل والندوات والمطبوعات والمعلومات العلمية والثقافية، إضافةً إلى تنفيذ مشاريع مشتركة وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية والاجتماعية والتراثية والعلمية والثقافية في عجمان.
وقال محمود خليل الهاشمي إن دائرة التنمية السياحية تحرص على تعزيز شراكاتها المحلية بهدف تعزيز القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، بما يخدم توجهات واستراتيجيات ورؤى إمارة عجمان الطموحة، والتي تهدف إلى تحويلها إلى مركز ثقافي عالمي وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية تصب في إطار إثراء المشهد الثقافي المحلي، وترسيخ المعرفة الشاملة بين مختلف شرائح المجتمع.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أن التعاون مع الدوائر والمؤسسات الوطنية هو في صلب اهتمام المؤسسة التي تفتح آفاق التواصل مع  الجهات كافة عبر تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، وغيرها من المشاريع التي تصب في خانة تعزيز النشاط الثقافي والاجتماعي والسياحي في الإمارة. مضيفاً أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، يأتي تأكيداً لهذا التوجه المشترك.

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عجمان
مذكرة تفاهم
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
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