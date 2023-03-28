اختتام المرحلة الأولى من برنامج «سوا برنامج علم المتاحف»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة الشارقة للمتاحف المرحلة الأولى من «سوا برنامج علم المتاحف» التي انطلقت في الشارقة خلال فبراير الماضي، بمشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم العربي وألمانيا. ويأتي برنامج التبادل الثقافي السنوي الحائز جوائز عالمية عدة، ثمرةً للتعاون بين هيئة الشارقة للمتاحف ومتاحف برلين الوطنية ومعهد جوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية.

المرحلة الأولى

عقدت المرحلة الأولى في إمارة الشارقة في كل من متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة البحري، ومتحف الشارقة للتراث، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للآثار، ومتحف بيت النابودة، وحصن خورفكان، وشهدت تنظيم عدد من الجلسات وورش العمل والمشاريع واللقاءات الافتراضية والواقعية التي ستستمر حتى ديسمبر 2023، حيث تناول المشاركون محاور عدة من ضمنها التوعية بالتنوع الثقافي، تعريف المتحف من المنظورين المحلي والعالمي، والاستراتيجيات المشتركة في جمع البيانات وتوثيقها، واستراتيجيات تنظيم المعارض، بالإضافة إلى الوقوف عند تجارب زائري المتاحف ومناقشة تصوراتهم للمقتنيات المعروضة.

المرحلة الثانية

انطلقت المرحلة الثانية من البرنامج افتراضياً ما بين الشارقة وبرلين في الفترة من 13 مارس حتى 28 أغسطس المقبل، ليستكمل المشاركون النقاشات التي بدأت في الشارقة، فيما تجري أعمال المرحلة الثالثة في برلين في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق المرحلة النهائية في 25 سبتمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل قبل اختتام البرنامج في 11 ديسمبر 2023.

ويستهدف البرنامج الذي عقد لأول مرة بين الشارقة وبرلين عامي 2015 و2016 تباعاً، المنخرطين في مجال دراسات علم المتاحف والعاملين فيها من الشباب العربي والألماني بهدف تعريفهم بالثقافات الأخرى، مع إتاحة الفرصة لهم للدراسة معاً، والتعلم من خبرات وتجارب بعضهم البعض، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات اللازمة التي من شأنها تطوير قدراتهم ومهاراتهم، واطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية الضرورية في قطاع المتاحف في عالم اليوم.

يجدر الذكر، أن البرنامج كان قد أطلق في عام 2021 مشروع معجم «المصطلحات المتحفية: تلاقي الكلمات» الذي عني بمناقشة المصطلحات المتحفية المعاصرة، وأثمر عن نشر مصطلحات متحفية وتعريفاتها بناءً على استخدامها وقيمها ضمن الممارسات المتحفية الفردية والمحلية في العدد الأول من منشور المصطلحات متعددة الثقافات الإلكتروني.

يشار إلى أن البرنامج حصل على العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة أكاديمية الشباب العربي الألماني للعلوم الإنسانية «AGYA» لتعزيز دور وقيمة العلوم الإنسانية في البحث والتعليم والمجتمع في برلين عام 2019، وجائزة أفضل تعاون ثقافي في «برنامج الوجهات الثقافية» LCD في برلين عام 2020 التي تكرم وتحتفي بأفضل الوجهات الثقافية في العالم وتعتبر بمثابة جوائز الأوسكار للمتاحف.