مكتبة أجيال المستقبل تطلق برنامج «يا زين ربيعنا»

هويدا الحسن (العين)

انطلقت فعاليات برنامج «يا زين ربيعنا 19» برعاية الشيخة الدكتورة شما محمد خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بمقر جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في مقرها الجديد بمنطقة المويجعي بالعين الاثنين الماضي، حيث استقبلت قاعات مكتبة أجيال المستقبل أعضاءها، مرحبة بهم خلال شهر رمضان الكريم، بهدف خلق جو ممتع فيه تلتقي الثقافة والوعي وتتمازج المهارة والموهبة خلال إجازة الربيع التي تمتد ثلاثة أسابيع.

وقام فريق العمل بتزيين أركان القاعات ابتهاجاً باستقبال الأطفال لخلق جو يجذبهم للكتاب بحب وشغف وفق رؤية الشيخة الدكتورة شما التي وضعت رؤيتها لأن تكون القراءة عادة يومية تضفي على محبيها حيوات عدة وتنقلهم بخيالهم محلقين في أرجاء العالم، وتنمّي مهاراتهم القرائية والكتابية لبناء جيل قارئ واعٍ يخدم وطنه ويرتقي بوعيه في مدارج سلم الإبداع والابتكار.

والجدير بالذكر أن برنامج يا «زين ربيعنا 19» في يومه الأول تميز بفقرات جذبت الأعضاء، حيث تحلقوا حول المشرفات اللواتي قدمن لهم العديد من الفقرات، منها: ورشة الفانوس المرتبطة بذاكرة شهر رمضان الكريم، وبرنامج شاهد وفكر لإيقاد شعلة الخيال والذكاء لديهم، كما تمت إتاحة المجال لهم من خلال فقرة مساحة حرة ليُخرجوا ما بدواخلهم خارج الصندوق، فيما استمتع الجميع بفقرة بيت الحكايات حيث تم تقديم قصة من التراث الصيني لأعضاء قاعة إمارات المعرفة وتاج المعرفة لقيت إعجابهم.

هذا وتزامناً مع عام الاستدامة 2023، فقد أعدت مكتبة أجيال المستقبل برنامجاً حافلاً لموسم «الربيع 19»، حيث سيتم تقديم البرامج التالية: عالمنا أخضر، وهو برنامج بيئي يعتمد على إعادة التدوير ويتم تنفيذه من خلال مجموعة ورش في إعادة التدوير، وعالمنا أزرق وهي مسابقة بيئية توثق للسلوكيات الحميدة في الشهر الكريم حيث يتنافس أعضاء المكتبة في توثيق أنشطتهم في ترشيد الماء والكهرباء والطعام وإعادة تدويره والعديد من البرامج المكتنزة بالوعي البيئي والسلوكي والثقافي والمهاري. ومنها أيضاً: هذا أنا، شاهد وفكر، صحي وشهي، مساحة حرة، الرسم، ألعاب الذكاء وبيت الحكايات، ويأتي ذلك لكسر الروتين وخلق بيئة جاذبة للاستماع والاستمتاع، وخلق رابط يعزز شعور القارئ بالراحة والاطمئنان أثناء الاستماع للقصص بأسلوب جاذب ومحفز.