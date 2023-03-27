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ثقافة

مذكرة تفاهم بين مركزيّ «جمعة الماجد» و«السيهاتي»

مذكرة تفاهم بين مركزيّ «جمعة الماجد» و«السيهاتي»
27 مارس 2023 20:14

دبي (الاتحاد)
وقع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي مذكرة تفاهم مع مركز السيهاتي للتبادل الثقافي في لندن بهدف التعاون الثقافي والمعرفي في المجالات المشتركة بينهما.
وتُسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل الثقافي في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والمعرفة، وتبادل المعلومات والمعرفة حول أفضل الممارسات في تعزيز التسامح الثقافي.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والدكتورة هالة المنياوي، رئيس مجلس إدارة مركز السيهاتي للتبادل الثقافي في لندن، كما حضر حفل التوقيع الدكتورعزالدين بن زغيبة، رئيس قسم الدراسات والعلاقات الخارجية في مركز جمعة الماجد، والدكتور أحمد برنجكجي المستشار الثقافي لمركز السيهاتي.
وقد أعربت الدكتورة هالة المنياوي، ممثلة مركز السيهاتي للتبادل الثقافي، عن تقديرها للشراكة مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وسلطت الضوء على الفرصة التي ستوفرها الشراكة للمهنيين والأكاديميين والباحثين من كلا البلدين للتعاون والتعلم من بعضهم البعض.

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