شما بنت محمد بن خالد تؤكد أهمية المكتبات في تنشئة أجيال المستقبل

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أهمية دور المكتبات في تنشئة أجيال واعية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات المستقبلية وتجاوزها والإسهام في بناء أوطانهم.

جاء ذلك خلال استضافتها بمقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي الجديد بمنطقة المويجعي بالعين الملتقى الأول لأمناء غرف المصادر، بحضور عدد كبير من مدارس العين ودبي، تزامناً مع فعاليات شهر القراءة الوطني مارس 2023.

وأشارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إلى أن مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان تفتح أبوابها لخدمة المجتمع بكافة أطيافه لتقديم الدورات والمحاضرات والورش والمنتديات والملتقيات الهادفة للتوعية والإرشاد والتنسيق لإيصال الرسائل لأصحاب القرار، والعمل على الحد من المشكلات التي قد تؤثر على أجيال المستقبل. وقالت: «إن الهدف الرئيسي لدينا هو حماية الطلبة واحتواؤهم، وتعديل سلوكهم، ومنحهم الفرص لإثبات ذواتهم».

ويهدف الملتقى إلى التعرف على المبادرات والبرامج التي تقدم للأجيال داخل غرف المصادر المدرسية والهادفة لتفتيح عقولهم ووعيهم وإدراكهم عبر معرفة قيمة الكتاب وبناء صداقة معه برغبة ذاتية، إلى جانب التعرف على التحديات التي تواجههم.

وقامت أمينات المصادر بعرض التجارب الناجحة خلال ممارسة عملهن والتحديات التي تمت مواجهتها في أزمة «كوفيد 19»، وعقد مقارنات بين الكتاب الورقي المطبوع والكتاب الإلكتروني الذي زاد استخدامه خلال الجائحة، وكذلك حب الطلبة للقراءة في الهواء الطلق وتخصيص أركان للقراءة بحرّية، ودعم الدولة وإدارات المدارس للمسابقات العديدة تحفيزاً على القراءة. كما تناول الحديث موضوع الرغبة الكبيرة لدى الطلبة في قراءة الكتب الأجنبية والدور المنوط في التركيز على القراءة باللغة العربية لتمكين الطلبة من مهارات القراءة والكتابة السليمة.

وفي الوقت ذاته، تم استعراض كافة البرامج القرائية التي تنفذها المؤسسات بدعم وإشراف ومتابعة ورعاية من رئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وخاصة برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي، وبرنامج المكتبة الذكية المتنقلة الذي يُعد حلقة وصل بين الجمعية وكافة مدارس الدولة عدا عن المشاركة في معارض الكتب.

واختتم الملتقى بالشكر والتقدير لكل اللواتي قمن بعرض تجارب ناجحة ساهمت في تعزيز الوعي القرائي لدى الطلبة، كما تم الاستماع للآراء ومناقشتها، فيما أكدت الشيخة الدكتورة شما على ترك الحرية للطلبة في اختيار الكتاب الذي يرغبونه، وعدم فرض نوعية الكتب أو موضوعاتها، مشيرة إلى أن أجيال اليوم يختلفون عن فكرنا، ولديهم تواصل مع التكنولوجيا بل يتفوقون علينا، ودورنا المتابعة والتوجيه عن بعد وترك مساحة لهم ليختاروا ويتعرفوا على العالم من خلال قراءاتهم ويميزوا الخطأ من الصواب خلال تجاربهم، لافتة إلى أننا الآن في عصر المكتبات المفتوحة على العالم، من خلال المكتبات الرقمية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما استضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد نخبة من الأخصائيات الاجتماعيات من مدارس العين، من خلال الملتقى الأول للاختصاصيات الاجتماعيات الذي استهدف التعاون المشترك، وبناء علاقات وطيدة لخدمة أجيال الوطن من الطلبة في المدارس كافة، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها إدارات المدارس والمعلمون، والتي تنعكس سلباً على المستوى الدراسي وسلوك الطلبة. واستعرضت كل اختصاصية تجربتها في الميدان من خلال تعاملها مع الطلبة في المدرسة التي تعمل فيها بكل شفافية، بهدف الوصول لحلول تساهم في تحسين البيئة المدرسية والحد من المشاكل التي يواجهها الطلبـة والمدرسون خلال اليوم الدراسي.