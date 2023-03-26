«سالم بن حم الثقافي» يكرم داعمين للعمل المجتمعي

برعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، كرم المركز عدداً من الشخصيات الاعتبارية من الرعيل الأول وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطن، وضمت قائمة المكرمين عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى بعض الفرق التطوعية العاملة في الدولة. واستهل حفل التكريم بعزف النشيد الوطني الإماراتي، وعرض فيلم تعريفي قصير عن مركز سالم بن حم الثقافي.



إسهامات بارزة

وقال الشيخ مسلم بن حم: القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واصلت السير بخطى واثقة ومتسارعة على نهج الرعيل الأول من الآباء المؤسسين لدولة الإمارات، وأسهمت في ترسيخ مكانة الدولة عربياً وإقليمياً وعالمياً، وإبراز دورها الريادي في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد.

وتابع ابن حم: تأتي مبادرة تكريم الرعيل الأول إيماناً منا وتقديراً لدور من ساهم في بناء الوطن الذين كانت لهم إسهامات بارزة تجاه المجتمع وتثميناً لما قدموا في خدمة الوطن الغالي. وضمت قائمة المكرمين: سالم بن نصرة العامري، وعيده بنت محمد المنصوري، وحمده بنت جمعة بن حارب الخيلي.

وسالم صالح بن نصره العامري من الرعيل الأول المخلصين الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان شاهداً على مراحل البناء والتأسيس ورافق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، بإخلاص لكل ما فيه خير الدولة وتطورها، وصاحب مسيرة عامرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه.

وعيده بنت محمد المنصوري من الرائدات في العمل الخيري والإنساني ومن النماذج الإماراتية الملهمة التي كانت السند الكامل لأخيها الرجل في ساحات البذل والعمل الخيري والمجتمعي، وصاحبة مسيرة كبيرة في العطاء والإنجاز.

وحمده بنت جمعة بن مغير الخيلي من الشخصيات الذين قدموا خدمات جليلة كان لها الدور الفاعل في تطور نهضة مسيرة البلاد الخيرة، وصاحبة مساهمات خيرية متعددة ومشاركات تعليمية وثقافية متنوعة، فضلاً عن تميزها بحسن الخلق والحس الوطني العالي والتواضع والجد والاجتهاد.



احتفاء بالشركاء

واحتفى المركز بالشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والبلديات والدوائر الرسمية بالإضافة إلى الفرق التطوعية العاملة في الدولة، وذلك تقديراً لجهودهم في دعم مبادرات المركز وحملاته وبرامجه الثقافية والمجتمعية.وأكد الشيخ مسلم بن حم على أن التكريم يأتي في إطار تكريس روح التعاون بين الهيئات والمؤسسات الرسمية والاتحادية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والتأسيس لإنجازات مقبلة، تساهم في دعم الحركة الثقافية في الدولة.

وأضاف أن المركز يمضي في مساعيه تجاه رفع الوعي الثقافي والمجتمعي على مختلف المستويات الفردية والمجتمعية، والمؤسسات الحكومية والخاصة.