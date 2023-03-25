حارب الظاهري: شهر القراءة والإلهام

فاطمة عطفة (أبوظبي)

من طقوس شهر رمضان المبارك التواصل التقليدي الجميل بين الناس، وتعلق العيون بالأفق، حيث يبدأ الجميع في المدن والأرياف باستطلاع ظهور الهلال في آخر شهر شعبان، وتبدأ المنافسات بين الفتيان لرؤية غرة شهر رمضان، وربما كان لأول يوم في الصيام برنامج خاص يستمر به الرجال طوال الشهر الفضيل، بدءاً من قراءة ما تيسر من آي الذكر الحكيم، كما أن أول إفطار يظل أيضاً يوماً متميزاً، وخاصة أن معظم الأمهات يجعلن المائدة في أول يوم مختلفة بألوان أطباقها عن باقي أيام السنـة.

وللكُتاب طقوس خاصة وذكريات مميزة، في هذا الشهر الفضيل، وفي هذا المقام كان لـ«الاتحاد» لقاء مع الأديب والكاتب حارب الظاهري ضمن حديث الذكريات عن رمضان وطقوسه، حيث قال: رمضان ذو إطلالة جميلة وإيحاءاته عامرة بالجمال والهدوء، وهذا مطلب وسط حياة مليئة بالصخب وشتات الأفكار والأذهان أحياناً. وهذا الشهر له دائماً طقوسه وذكريات جميلة حين نستعيدها تشيع في النفس البهجة والسرور. وطقوسه تشعرنا ببهجة الحياة وجماليتها، وله مكانته الروحية السامية في العلاقات البشرية والمجتمعية الطيبة، والإبداع والإلهام أيضاً نستمده من الحياة وطقوسها المختلفة التي تحدث شعوراً في تجلي الخيال وتمهيداً لفضاءات فكرية تشغل المبدع وتغني مجال إبداعه، وهناك متسع من الكتابة لا زال ينتظر الالتفاتة في هذا الشهر الكريم، حين يجسر الصيام مواعيده في الرغبة في مزيد من القراءة والكتابة وهي رغبة ذات إلحاح روحاني وفكري معاً.

ويؤكد الظاهري أنه يستلهم مدداً ثقافياً من روحانية رمضان، وتدفعه الطقوس اليومية الرمضانية إلى الكتابة ومعاودة الاهتمام بمسودات الكتابة المنسية أو المهجورة من قصص وروايات لم تكتمل محاورها وكذلك الدراسات التي تغذيها، وخاصة تلك التي لها مرجعيات اجتماعية مهمة لم يسعفه الوقت من قبل باستكمالها نتيجة انشغالات أخرى، مبيناً أن رمضان ملهم ومسعف جميل للعودة إلى كتابتها وهو مجسد لها بألوان من التفاصيل التي يبحث عنها.

أما عن ذكريات الطقوس الرمضانية ما بين الماضي وأيامنا هذه، فيرى الظاهري أن كثيراً من الذكريات الجميلة تحدث وتجدد إيقاعات الحياة ونوادرها التي لا تتكرر، وهي تبقى استدعاء للكتابة الإبداعية الروحانية من مشاهد رمضانية مؤثرة تحيط بالكاتب وتدفعه للتأمل بين زمانيات مختلفة للمشاهد اليومية في رمضان الآن وذكرياتها في الطفولة، مبيناً أننا لو عدنا للطفولة نجد الصورة النمطية في خيالنا وفي ذكرياتنا عن رمضان مختلفة، ومنها صورة بائع الأكلات الرمضانية، فنحن لا نجد البائع نفسه ولا المذاقات نفسها في الطعام والمائدة الرمضانية بل نرى أن ما اعتاده الناس في رمضان قد اختلفت صورته المجتمعية إلى حدما، ولكنها حاضرة في الأذهان وقريبة من الذات، وهذا ما يجعل الكتابة عنها أو تضمينها في فن الكتابة وإرهاصاتها المختلفة شيئاً جميلاً في الطقوس الرمضانية. كما أن توظيفها يضفي دلالات جميلة على الكتابة، وفيها ودعوة مبجلة راصدة لروحها ومحتواها وأبعادها، ولذا تخرج من مفاهيم أوقاتها إلى شهر محوط بالمعرفة والجمالية والذكريات. والكتابة جزء من جمالية الشهر وصفائه وحسن التفاعل مع جوهره ومكانته.

قراءات موسعة

ويتابع الظاهري ذكرياته حول القراءة في رمضان، فيرى أن لها طابعها الخاص ومحتواها الجميل، ومنها الكتب التراثية الإسلامية، وهي ترتبط بالشهر الكريم مباشرة، ولكن لها إرهاصات دينية، مثل كتب الفلسفة الدينية التي لها منهجية دينية، والأفكار المنسجمة أيضاً في النظريات اليونانية القديمة، ونظريات الفلسفة الإسلامية. وهو يحب أن يقرأ هذه الكتب الفلسفية واختلافاتها الشاسعة التي تطور الفكر الحديث، وتلامس الكتابة الروائية بالذات وتغذي الروح وترويها ولا تشتتها. كما يقرأ بعض الكتب المنسية على الرفوف والتي لم يسعفه الوقت لقراءتها من قبل، أو أنها لم تكن ضمن الجدولة، مؤكداً أن هناك أيضاً كتباً جميلة يحتاج أحياناً للعودة لقراءتها من جديد، وإن كان قد قرأها من قبل.