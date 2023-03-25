«بيت الحكمة» يوفر باقات العضوية السنوية

الشارقة (الاتحاد) يقدم «بيت الحكمة» لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، من مختلف الفئات العمرية، باقاتٍ للاشتراكات السنوية التي تمنحهم فرصة مميزة للقراءة والتعلّم والبحث العلمي والترفيه على مدار العام، فضلاً عن الوصول إلى عدد لا حصر له من مصادر المعرفة العالمية في مختلف المجالات والاختصاصات، وهو ما يسهم في توسيع مدارك فكرهم وإثراء مخيلتهم. وتتيح العضوية، التي تتوفر بفئتين «العادية والمميزة»، إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من الموارد المطبوعة والإلكترونية في «بيت الحكمة» لمدة عام كامل، وكذلك استعارة الكتب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تبعاً لفئة العضوية، بالإضافة إلى الوصول إلى المكتبة الرقمية على الموقع الإلكتروني، وتنزيل تطبيق «بيت الحكمة» على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل «iOS» أو «Android»، والاستمتاع بباقة متنوعة من المزايا والخصومات الحصرية. وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»: «صمُمت العضوية السنوية لبيت الحكمة على نحو يراعي الاهتمامات والاحتياجات والتطلعات المختلفة للأعضاء، وذلك ضمن جهودنا الرامية إلى تسهيل الوصول إلى خدمات بيت الحكمة وبناء مجتمع شغوف بالقراءة والإبداع والتأمل، وهو ما يسهم في نمو مجتمعنا وازدهاره مستقبلاً». وأضافت: «وإننا في بيت الحكمة نحرص على الارتقاء بتجربة المستخدمين عن طريق إتاحة خدماتنا لجميع فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لإثراء تجربة أجيال المستقبل بخلق بيئة تشجعهم على التعلم والإبداع، فقد حرصنا على منح خصومات خاصة لأبنائنا من الطلاب للسماح لهم بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المرافق والخدمات المميزة لبيت الحكمة».
باقات العضوية وتتيح العضوية العادية للمشتركين إمكانيةَ استعارة ما يصل إلى 12 كتاباً لمدة 15 يوماً، والوصولَ إلى جميع الموارد الإلكترونية، وخصماً بقيمة 10% على جميع برامج «بيت الحكمة»، وكذلك حجوزات غرف الاجتماعات التي تعد خياراً نموذجياً للاجتماعات الرسمية أو الدراسة والبحث، بالإضافة إلى منتجات متجر الهدايا والمأكولات والمشروبات في مطعم «تشيه». أما الفئة الثانية من العضوية فهي «العضوية المميزة»، وتمنح المشتركين جميع المزايا الممنوحة للعضوية العادية، بالإضافة إلى خصم بقيمة 20% على جميع برامج بيت الحكمة، وخصم بقيمة 15% على خدمات طابعة «إسبريسو الكتب» فائقة السرعة التي تتميز بقدرتها على طباعة كتاب كامل وتغليفه خلال أقل من خمس دقائق، وكذلك خصم بقيمة 10% على حجوزات غرف الاجتماعات وعلى المأكولات والمشروبات في مطعم «تشيه». ويمكن لمشتركي «العضوية المميزة» استعارة ما يصل إلى 20 كتاباً لمدة 21 يوماً والوصول إلى جميع الموارد الإلكترونية، علاوة على الاستفادة الحصرية والمجانية من البرامج الخاصة والمعارض التي يستضيفها «بيت الحكمة» ضمن فئة كبار الشخصيات، والحصول على دعوات للمشاركة في الفعاليات الخاصة، والاستفادة من حجزيْن مجانييْن لغرف الاجتماعات في العام الواحد. وتمنح عضوية بيت الحكمة بفئتيها العادية والمميزة خصومات خاصة للطلاب تصل إلى 20% على إجمالي رسوم الاشتراك، حيث يتعين عليهم إبراز بطاقة هوية الطالب وقت الاشتراك للاستفادة من هذا الخصم.