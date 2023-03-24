ورش  لتعزيز مهارات الطلبة المسرحية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية إطاراً جديداً لزيارات المدارس، يهدف إلى تعزيز الترويج للفنون الأدائية وفنون الإنتاج بين الطلاب. وطوّرت الأكاديمية هيكلاً شاملاً للتنسيق مع المدارس والمؤسسات التعليمية المهتمة عند تنظيم رحلات لمجموعاتها المدرسية إلى الأكاديمية، بمن فيهم طلاب الفنون الأدائية، وفنون الإنتاج، وطلاب المرحلة الثانوية الراغبون في استكشاف مسارات مهنية مختلفة، وفنانو الأداء من الشباب والأطفال الذين يستعدون للمشاركة في الأعمال الفنية المدرسية. ويوفر الإطار الجديد فرص المشاركة في ورش مناسبة لمرحلة الدراسة الابتدائية، تتنوع بين التمثيل والمسرح الموسيقى وفنون الإنتاج والرقص الاحترافي والفنون الأدائية والإبداعية.