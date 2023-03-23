عرض شعري يضيء على أهداف التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

قدم رائد الفضاء سلطان النيادي، أداء شعرياً متميزاً مع كل من الشاعرة الإماراتية، د. عفراء عتيق والشاعر هاري بيكر، إضافة إلى الأطفال الفائزين في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل»، هزاع علي سالم محمد اليليلي وإيثان ديسوزا. جاء العرض احتفاءً باليوم العالمي للشعر، وضمن حلقات برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء»، والذي تنظمه مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

إلهام الأجيال

أعربت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، عن بالغ سعادتها بالأداء الشعري، ومساهمته في تسليط الضوء بشكل مختلف على أهداف التنمية المستدامة وأهمية الشراكات في تحقيقها. وقالت في إطار تعليقها: «تمثل الشراكات أساس تحقيق أي تقدم ملموس، تُعد محطة الفضاء الدولية مثالاً حياً على ما يمكن تحقيقه من أهداف مشتركة عند التعاون مع بعضنا البعض. يود لي شكر جميع المشاركين في هذا الأداء الشعري المذهل، والذي من شأنه أن يلهم الأجيال القادمة من قادة مستقبل الاستدامة». وأضافت: «حددت الأمم المتحدة 17 هدفاً للتنمية المستدامة. يتطلع كافة الأطفال المشاركين في مبادرة (أصوات أجيال المستقبل)، لتحقيق هذه الأهداف وللتعاون ليكونوا جزءاً من الحل، وذلك لبناء عالم أفضل للجميع. تلهم المبادرة العديد من الأطفال لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم المبدعة لقطاع الفضاء في المستقبل، واستلهام أحدث الحلول للأزمات التي يواجهها كوكب الأرض من التجارب الفضائية».

أهداف التنمية المستدامة

تستكشف قصيدة «أهداف التنمية المستدامة»، والتي كتبت بأسلوب الشعر الملحون «الصلام» وباللغتين العربية والإنجليزية، الأهداف السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تم تقديم القصيدة لأول مرة خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في دورة مسابقة «أصوات أجيال المستقبل للشرق الأوسط» لعام 2021.

أصوات أجيال المستقبل مبادرة كتابة فريدة تم إطلاقها تحت رعاية اليونسكو، وتهدف لتعزيز الاستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، من خلال مسابقة الكتابة الإبداعية للأطفال الصغار. تم إطلاق المسابقة لأول مرة في الشرق الأوسط عام 2019 بدعم من مؤسسة الإمارات للآداب.

باب التسجيل لمسابقة 2023 مفتوح الآن لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، المقيمين في منطقة الخليج. تُقبل المشاركات باللغتين العربية أو الإنجليزية، على أن يتراوح عدد الكلمات في كل مشاركة بين 600 و1500 كلمة، ويجب أن تتمحور حول آمال الكاتب وأحلامه وتطلعاته لمستقبل مستدام، وأن تتضمن هدفاً واحداً على الأقل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.