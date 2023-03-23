ناصر عراق: رمضان نافذة مشرعة على الذكريات

ساسي جبيل (الاتحاد)

للكتاب مع رمضان ذاكرة خاصة، إذ يؤكد الروائي والمصري ناصر عراق أنه منذ أكثر من ربع قرن، وهو لا يعكف على رواياته إلا في الصباح المبكر جداً، وبشكل يومي، بغض النظر عن كونه في رمضان أو في شوال، كذلك لا يتوقف عن القراءة يومياً، ولكن حين تهل علينا أنوار الشهر المبارك تتزايد نسبة قراءاته الخاصة بالأمور الدينية، فيتأمل كثيراً في سور القرآن الكريم، كما يراجع السيرة العطرة للأنبياء، ويهتم أيضاً بمعاودة قراءة ما تيسر من كتب المؤرخين المصريين الكبار الذين سجلوا تاريخ مصر في فترات زمنية فاصلة، أمثال ابن تغري بردي وابن إياس والمقريزي والجبرتي.

الشجن العذب

عن ما يحتفظ به من ذكريات حول هذا الشهر المعظم، أكد عراق أن هذا السؤال يفتح أبواباً واسعة للشجن العذب، فقد عشت طفولة مستقرة رائعة في أسرة يظللها رب هذه الأسرة بالحكمة والطيبة والحنان، فوالدي المرحوم عبدالفتاح عراق كان مثقفاً عصامياً بامتياز، وقد أورث أبناءه السبعة (ترتيبي السادس) عشق الأدب والفكر والفن، وهكذا كلما أطل رمضان بأيامه الخضر اعترتني نشوة خاصة لأنني سأنصت إلى أبي وأشقائي الكبار وهم يتداولون النقاشات العديدة حول الدين والسياسة والأدب والفن، خاصة بعد تناول الإفطار الشهي، كما أذكر جيداً التفافنا حول الراديو وانفعالي الشديد وأنا أنصت إلى تواشيح الشيخ سيد النقشبندي بصوته المذهل، ثم أذان المغرب بصوت صاحب الحنجرة المضيئة الشيخ محمد رفعت. بعد ذلك نتابع البرامج الرمضانية الخفيفة الممتعة، ومسلسلات رمضان التي كان يقوم ببطولتها في نهاية الستينيات فؤاد المهندس وشويكار، ثم ننتقل إلى فوازير رمضان. أما التليفزيون فكنت أنتظر فوازير ثلاثي أضواء المسرح بشغف شديد، قبل أن يرحل الضيف أحمد عام 1970، ثم يهل رمضان 1973، وأشقائي الثلاثة الكبار هناك على الجبهة في معركة شرسة فاصلة، فيغدو الشهر الكريم أيقونة الفرح والنصر.

ذكريات ممتدة

عن خصوصية هذا الشهر بالنسبة له وكيف يقضيه، قال عراق: «أظن أنني تمتعت بعلاقة خاصة بشهر رمضان، إذ تربطني به ذكريات ممتدة لنحو ستة عقود تقريباً، ففي طفولتي وصباي شهدت معركتين وهما 1967، و1973، والأخيرة شارك فيها أشقائي الكبار إبراهيم وفكري وفوزي وكللها رمضان بالنصر والفخار، وفي ذلك الشهر عرفت كيف يصبح الملايين على قلب رجل واحد لنصرة الجنود، كذلك توثقت علاقتي بأعمال فنية عديدة كانت تذاع في الراديو قبل أكثر من نصف قرن مثل (ألف ليلة وليلة) بأداء الساحرة زوزو نبيل، وقصائد (المسحراتي) التي كتبها الشاعر الفذ فؤاد حداد وأداء بديع لسيد مكاوي، وبرنامج (أحسن القصص) والفوازير التي كانت تقدمها آمال فهمي، ومسلسلات إذاعية مميزة لفاتن حمامة ومحمود ياسين وهي (أفواه وأرانب) و(كفر نعمت)، فضلاً عن مسلسلات أخرى تليفزيونية مثل (القط الأسود)، و(العسل المر)، و(الدوامة)».

وخلص ناصر عراق إلى القول: «أما الآن، فأنتهز فرصة الأجواء الرمضانية المميزة، وأعيد بصبر وأناة قراءة القرآن الكريم متأملاً المعمار اللغوي للآيات المختلفة وأسباب نزولها وتفسيرها، محاولاً اكتشاف المزيد من أسرار البلاغة الآسرة التي يحظى بها كتابنا الكريم. أما المسلسلات التليفزيونية، هذا الزاد الرمضاني الشهير، فأنتقي بعضها وأحاول متابعتها إذا كانت مصنوعة بذكاء وجمال. ويبقى الحرص على لقاء الأصدقاء المقربين في ليالي رمضان أمراً مهماً، من أجل قضاء أوقات خاصة ممتعة نستذكر خلالها الماضي الطيب، ونستشرف المستقبل بقلوب آمنة وعقول وثابة».