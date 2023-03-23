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«جولات لمسية» في متاحف الشارقة

«جولات لمسية» في متاحف الشارقة
24 مارس 2023 02:25

الشارقة (الاتحاد) 

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تعتزم هيئة الشارقة للمتاحف، إطلاق جولات لمسية مطلع أبريل المقبل في كل من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للآثار تحت عنوان «الجولات اللمسية»، تستعرض في مرحلتها الأولى العديد من المقتنيات طبق الأصل القابلة للمس، مع كتيبات شارحة بلغة برايل كخدمة جديدة للأشخاص من فئة ذوي الإعاقة البصرية. وتهدف الهيئة إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية تحديداً من استكشاف وفهم القطع الأثرية بطريقة أكثر تفاعلية، وأكدت منال عطايا، مدير عام الهيئة، الحرص على دعم أصحاب الهمم وتوفير تجارب متحفية فريدة وشاملة لهم. وقالت: «إن الهيئة تسعى إلى جعل تجربة متاحفها أكثر شمولاً وصداقة للجميع».

الإمارات
الشارقة
هيئة الشارقة للمتاحف
متاحف الشارقة
متحف الشارقة للحضارة الإسلامية
متحف الشارقة للآثار
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