«ربع قرن» تطلق «مسابقة الكتابة المسرحية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مسابقة الكتابة المسرحية تحت شعار «شركاء في صنع المحتوى المناسب لمسرحنا»، ضمن مشروعها للمسرح وفنون العرض 2023، سعياً نحو اجتذاب المبدعين والموهوبين من مؤلفي النصوص المسرحية من كافة فئات المجتمع على اختلاف مراحلهم العمرية لإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم في نصوص مسرحية تناقش اهتمامات وتطلعات الفئات التي تستهدفها مؤسسات ربع قرن في الأعمار من 6 إلى 31 عاماً.

تهدف المسابقة إلى إنشاء مكتبة نصوص مسرحية يكون أبطالها من الفئات العمرية المستهدفة في مؤسسات ربع قرن وتعبر عن أفكارهم ورؤاهم، وحددت «ربع قرن» مجموعة من الشروط الواجب توافرها في النصوص المُقَدّمة للمشاركة، منها أن يكون موضوع النص مواكباً لتوجهات دولة الإمارات في عام 2023، باعتباره عام الاستدامة.

وقال الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية في مؤسسة «ربع قرن»، إن المؤسسة تتيح للمبدعين والموهوبين من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة فرصة المشاركة في المسابقة عبر المواقع الإلكترونية لمؤسساتها وصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وتعبئة الاستمارة الإلكترونية، وإرفاق النص وفقاً للشروط المحددة ليشاركوا منتسبي مؤسسات «ربع قرن» بمضامين مختلفة تساعدهم على متابعة رحلة التدريب.. ونأمل من خلال المسابقة هذا العام الوصول إلى 12 نصاً إبداعياً، بواقع ثلاثة نصوص لكل فئة عمرية تواكب تطلعات المنتسبين.