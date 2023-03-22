فوز رند عبد الجبار بجائزة ريتشارد ميل للفنون 2022 في متحف اللوفر أبوظبي

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، بالشراكة مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات «ريتشارد ميل»، فوز رند عبدالجبار بالنسخة الثانية من جائزة ريتشارد ميل للفنون خلال احتفالية خاصة أُقيمت في متحف اللوفر. وقد كانت رند عبدالجبار واحدة من 10 فنانين رُشحوا لعرض أعمالهم «أساطير السماء» (2019 حتى الآن) في معرض «فن الحين» 2022 في شهر أكتوبر من عام 2022.



الزمان والذاكرة

وتعيد رند عبدالجبار (المولودة في بغداد عام 1990) بناء المعالم الزائلة للمكان والزمان والذاكرة، وتستوحي منها أسلوبها الذي توظف من خلاله مهاراتها في التصميم والنحت والتركيب كوسائل أساسية تستعين بها في إنجاز أعمالها، حيث تدرس القصص التاريخية والثقافية والأثرية وتتفاعل معها متسائلة عن هشاشة التراث المادي فيما يتعلق بإنشاء وتكوين أشكال تعتمد على التحف الفنية والهندسة المعمارية وعلم الأساطير. وهي في الوقت ذاته تستكشف وتفنّد الذاكرة الفردية والجماعية لإعادة بناء الأحداث التاريخية والتجارب الماضية المتجزئة. وقد عُرضت أعمالها في مهرجان شُبّاك (المملكة المتحدة)، ومعرض سافي للفن المعاصر (ألمانيا)، وبينالي الرباط (المغرب)، وبينالي الهندسة المعمارية في أورليان (فرنسا)، ومعرض فن أبوظبي، ومركز جميل للفنون، ورواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، ومعرض 421 الفني (الإمارات). وحصلت على إقامات فنية في مركز جامعة نانيانغ التكنولوجية للفن المعاصر (سنغافورة)، ومعرض 421 الفني، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان (الإمارات). يُذكر أن رند عبد الجبار قد حصلت على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة كولومبيا في عام 2014.



لجنة التحكيم

وتولت اختيار رند عبد الجبار لجنة تحكيم متميزة مكونة من 5 أعضاء، هم: الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّية ورعاة مركز بومبیدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، إضافةً إلى مراد منتظمي، أمين متحف ومؤرخ فني وناشر ومدير مؤسسة «زمان للكتب وأمانة المتاحف»، وهلا وردة، المهندسة المعمارية مؤسِّسة مكتب «إتش دبلیو» المعماري وشريكة جان نوفیل التي قادت مشروع اللوفر أبوظبي، والدكتورة ثريا نجیم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وريم فضة مديرة المجمع الثقافي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومنسقة معرض فن الحين 2022 في اللوفر أبوظبي.



فن الحين

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي: «لقد حققت النسخة الثانية من جائزة ريتشارد ميل للفنون ومعرض فن الحين في اللوفر أبوظبي نجاحاً متميزاً، ويتجلى هذا في مستوى المشاركة الرائع، وإنه لشرف لي أن أكون عضواً في لجنة التحكيم التي تشهد من كثب هذا المستوى الفريد من الإبداع والأصالة. لقد تعامل هؤلاء الفنانون مع موضوع المعرض والجائزة بصورة رائعة للغاية، ويمكنكم أن تروا كيف كان لموضوع (أيقونة. أيقوني) صدى عميق تجلَّى في أعمالهم. كما أتاح لنا هذا المعرض فرصة مكَّنتنا من تعزيز الإبداع والحوار والتنوع، حيث مكَّننا ذلك من إنجاز مهمتنا الرامية إلى تحديد الفرص التي تشكل مصدر إلهام ودعم لمجتمعاتنا. ولطالما كان توفير منصة للفنانين يعرضون من خلالها أعمالهم إحدى المهام الرئيسية لنا في اللوفر أبوظبي، وأنا أتطلع إلى رؤية كل ما سيحققه هؤلاء الفنانون في المستقبل القريب».



جيل جديد

أما بیتر ھاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد میل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فعلَّق قائلاً: «تقدمت الفنانة رند عبدالجبار بأعمال فنية متميزة تجسد أرقى اللمسات الإبداعية في الفن المعاصر، وذلك في إطار تعبيرها عن موضوع معرض هذا العام (أيقونة.أيقوني)، وبينما نستمتع بهذه الإطلالة الرائعة على الهندسة المعمارية الفريدة التي يتميز بها متحف اللوفر أبوظبي، سعدنا بتقديم الجائزة للفنانة الفائزة في النسخة الثانية من جائزة ريتشارد ميل للفنون. ويُعد هذا احتفالاً بمرور 10 سنوات على انطلاق شراكتنا مع متحف اللوفر أبوظبي، وكذلك احتفالاً بإبداعات 10 فنانين رائعين. ولقد احتفلنا معاً بتتويج الفنانة رند عبدالجبار بلقب الفائزة بجائزة ريتشارد ميل للفنون في نسختها الثانية، وأنا واثق تماماً بأن رند ستنضم إلى ناصر الزياني، الذي كان أول من يفوز بالجائزة في نسختها الأولى، لتمهيد الطريق للجيل الجديد من الفنانين المعاصرين في الشرق الأوسط، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي».



مصدر إلهام

بينما علق مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، بقوله: «لطالما حرص متحف اللوفر أبوظبي منذ افتتاحه على بناء جسور التواصل بين الفنانين والجمهور من خلال توفير منصات إبداعية تعزز المشاركة، وتدعم الإلهام الفني. ويقدم معرض فن الحين وجائزة ريتشارد ميل للفنون، المُنظمان بالتعاون مع ريتشارد ميل، خير مثال للجهود المتواصلة التي نبذلها لتمكين الفنانين في المنطقة من عرض أعمالهم الإبداعية في أبهى صورها ليتمكن الجمهوران المحلي والدولي من الاطلاع عليها. لقد كان من الرائع متابعة النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام من المعرض وحضور مراسم تسلّم رند عبدالجبار الجائزة الفنية، وهذا من شأنه أن يشكل مصدر إلهام للمتحف لتوسعة نطاق مهمته الرامية إلى تحقيق التقارب بين المجتمعات ودعم التبادل الثقافي».



تنمية مهارات



ومن جانبها، صرحت رند عبدالجبار، الفائزة بالنسخة الثانية من جائزة ريتشارد ميل للفنون قائلة: «أشعر بالامتنان لتلقي الجائزة وسط مجموعة من الزملاء الذين أكنّ لهم كل الاحترام والتقدير، حيث تمثل جائزة ريتشارد ميل للفنون استثماراً بالغ الأهمية في تنمية وتطوير مهارات الفنان، وتعزيز قدراته وتشجيعه على مواصلة مسيرته المهنية. وأود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمتحف اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل على دعمهما الكبير، وكذلك أخص بالشكر لجنة التحكيم الموقرة على ثقتها الغالية التي أعتز بها».



«أيقونة. أيقوني»

يُذكر أن اللوفر أبوظبي كان قد توجه من خلال النسخة الثانية من معرض فن الحين 2022 بالدعوة إلى الفنانين لتقديم عروضهم المتمثلة في أعمال فنية جديدة أو مُبتكرة من قبلُ بحيث تتفاعل مع مفهومَي «أيقونة. أيقوني». وقد سلطت الأعمال الفنية المُقدمة الضوء على كيفية تردد صدى مفهوم الأيقونة في ممارسات الفن المعاصر، وكيف يفتح آفاقاً رحبة أمام وجهات نظر فنية جديدة.



أعمال فنية

وقد تضمنت الأعمال الفنية التي عُرضت خلال فعاليات النسخة الثانية من معرض فن الحين 2022 في اللوفر أبوظبي ما يلي: بين بحار الصحراء (2021) للفنان أيمن زيداني، تمويه: العمود الرابع (2022) للفنانة زينب الهاشمي، منزل الجدران (2022) للفنان فيكرام ديفيتشا، إكسيليفون (2022) ومجموعة مملكة النباتات (2021) للفنانة إليزابيث دورازيو، على حافة الهامش (2016) للفنانة منال الضويان، لوحة «انشطار الذرّة والحياة النباتية» (وفق زيد) (2022) للفنانة سيمرين مِهرا أجاروال، الوقوف على الأطلال (2022) للفنانة دانا عورتاني، وزن الخط (2022) للفنانة عفراء الظاهري، عجائب الأرض، أساطير السماء (2019 حتى الآن) للفنانة رند عبدالجبار، طبيعة صامتة لحقل المحاصيل المتغيّر باستمرار (2022) للفنانة شيخة المزروع.



فن الحين



وفن الحين هو معرض سنوي يقيمه اللوفر أبوظبي وتُقدَّم خلاله جائزة فنية، حيث يُعد بمثابة منصة تُعرض من خلالها إبداعات الفنانين المعاصرين في المنطقة ممن يستخدمون وسائط فنية متنوعة. ويشهد المعرض كل عام مشاركة العديد من الفنانين الذين جرى اختيارهم لتقديم عروضهم من خلال دعوة مفتوحة تُوَجَّه إليهم، إذ يعرض كل منهم عملاً فنياً في رواق المتحف، وهو ساحة للتفاعل والتبادل داخل المتحف مخصصة لعرض إبداعات الفن المعاصر.ومن المقرر أن يكون موضوع النسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون ومعرض فن الحين في متحف اللوفر أبوظبي لعام 2023 هو «الشفافية»، حيث ستُشرِف على تنسيقه مايا الخليل. وسيُفتح باب الدعوة العامة للمشاركة في النسخة القادمة اعتباراً من 30 مارس 2023.