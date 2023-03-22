«محمد بن راشد للمعرفة» تنظم ورشة تدريبية عن الترجمة العلمية
«محمد بن راشد للمعرفة» تنظم ورشة تدريبية عن الترجمة العلمية
22 مارس 2023 21:13
نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورشة تدريبية حول الترجمة العلمية، في إطار فعاليات برنامج دبي الدولي للكتابة، المبادرة المعرفية العاملة التي تستهدف النهوض بقدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الأدبية ودعم طموحاتهم الإبداعية.
وسلطت الورشة الضوء على الدور المحوري للترجمة العلمية في نقل ومشاركة المعرفة والنهوض بالمحتوى المعرفي العربي تحت إشراف المدرب الدكتور غانم السامرائي.
تعزيز مواهب الشباب
وجاء إطلاق هذه الورشة استكمالاً للبرامج والفعاليات المعرفية المتنوعة التي تندرج تحت مظلة «برنامج دبي الدولي للكتابة» الذي يعد ركيزة أساسية ضمن منظومة مبادرات ومشروعات «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» لما له من دور في تعزيز قدرات ومواهب الشباب، وتمهيد الطريق نحو التميز والنجاح من خلال رفدهم بمختلف المعارف والأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المعرفية والأدبية. وشهدت الورش والجلسات التدريبية المتنوعة التابعة للبرنامج تخريج نخبة من المبدعين الذين حققوا إنجازات نوعية وخرجوا بنتاجات أدبية متميزة حازت تقديراً واسعاً.
إضافة قيمة
وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن ورشة الترجمة العلمية تمثل إضافة قيّمة إلى سلسلة الفعاليات المعرفية والتدريبية المتنوعة التي تم إطلاقها في إطار برنامج دبي الدولي للكتابة، الذي أرسى دعائم رحلته المعرفية منذ قرابة عقد من الزمن، ومهد الطريق لإنجازات نوعية مهمة في مختلف ميادين المعرفة.
ويواصل البرنامج من خلال مشروعاته المعرفية المتعددة مسيرته الرائدة للارتقاء بالحركة المعرفية محلياً وعالمياً، وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المواهب من الشباب لتطوير مهاراتهم في مجالات الكتابة المتنوعة، استناداً إلى أسس لغوية ومعرفية وعلمية متينة وبناء جيل جديد من قادة الفكر والأدباء.
واستهدفت هذه الورشة تطوير مهارات الترجمة وصقل القدرات اللغوية للمنتسبين. واستكمل البرنامج منذ انطلاقته تدريب أكثر من 300 شاب وشابة على فنون الكتابة وشهد تنظيم العديد من الورش في دولة الإمارات والكويت ومصر وتونس والمغرب.