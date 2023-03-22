نادي تراث الإمارات يحتفي باليوم العالمي للشعر

أبوظبي (الاتحاد) نظّم نادي تراث الإمارات، محاضرة افتراضية، تزامناً مع اليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 مارس من كل عام، جاءت بعنوان «خمسون شاعراً من الإمارات»، قدمها الشاعر والباحث الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات مدير أكاديمية الشعر. وقالت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، في كلمتها الافتتاحية: إن اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، خلال مؤتمرها الثلاثين الذي عقد في باريس عام 1999 يوم الشعر العالمي 21 مارس سنوياً جاء إيماناً بأهمية الشعر، الذي يعد أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، كما يعد وسيلة أساسية لمخاطبة القيم الإنسانية ونشر ثقافة الحوار والسلام. وأضافت المنصوري أن نادي تراث الإمارات من أوائل المؤسسات على مستوى الدولة التي اهتمت بتوثيق وحفظ الشعر النبطي، ونجح النادي في إصدار العديد من دواوين الشعر النبطي لكبار الشعراء من أهمها ديوان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولا يزال النادي يتابع دوره الريادي في هذا المجال، من خلال تنظيم الأمسيات والاحتفاء بالشعر وإصدار الدواوين والدراسات الشعرية المهمة وتقدير وتكريم الشعراء. وتحدث الدكتور سلطان العميمي عن كتابه «خمسون شاعراً من الإمارات»، قائلاً إن الكتاب يوثق لعدد من الشعراء الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، ويقدم نبذة عن حياة كل شاعر من مولده وحتى وفاته ومجموعة من قصائدهم، ويغطي فترة زمنية تمتد لثلاثمائة سنة بداية من الشاعر الماجدي بن ظاهر. وعقب استعراض أسماء الشعراء الخمسين الذين ضمهم الكتاب أشار المؤلف إلى أنه سعى لتقديم اختيارات لنماذج شعرية من الإمارات، بنيت على عدد من الأسس هي اختيار شعراء من مختلف إمارات الدولة، وتقديم تجارب شعرية من مختلف البيئات مثل البادية والمناطق الساحلية والزراعية والجبلية، كما حرص على أن تضمّ هذه المختارات مختلف الفنون الشعرية التي نظم عليها الشعراء بما فيها الأوزان الشعرية الخاصة التي تميز بها أهل الإمارات مثل «الونّة» و«التغرودة» و«الردح» وغيرها. وبين العميمي أنه اعتمد في جمع الكتاب على مصادر متنوعة مثل الكتب المطبوعة والمخطوطات الشعرية القديمة والروايات الشفاهية الشخصية والتسجيلات الصوتية والمرئية، إضافة للاستعانة بأرشيف عدد الصحف والمجلات لتوثيق عدد من القصائد التي نشرت فيها. شهد المحاضرة بدر الأميري المدير الإداري في المركز، وموزة الدرعي رئيسة قسم الدراسات والبحوث، وسعيد المناعي المستشار التراثي بالنادي، وعدد من الشعراء والباحثين والأكاديميين والمهتمين، وتخلل المحاضرة عدد من المداخلات والأسئلة التي أثرت المناقشة.