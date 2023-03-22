سلطان القاسمي يفتتح مكتبة جرير بمدينة الشارقة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم مكتبة جرير الواقعة على شارع جادة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في منطقة مويلح بمدينة الشارقة.
وبعد قص شريط الافتتاح وازاحة الستار عن اللوح التذكاري تجول سموه في أرجاء المكتبة مستمعاً إلى شرح من القائمين عليها حول محتوياتها وما تضمه من مختلف الإصدارات والأدوات والأجهزة المكتبية والمعرفية والتقنية والتي توفر كافة المستلزمات التي تخدم القراء والطلبة والباحثين والأطفال وغيرهم.
وتضم المكتبة عدداً من الأقسام موزعة ما بين الكتب العربية والأجنبية منها الكتب الدينية في الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكتب اللغة العربية، بالإضافة إلى الكتب والمراجع المتنوعة في التراجم والسير والتاريخ والسياسة والاقتصاد والقانون والفلسفة وعلم النفس والروايات والقصص والكتب التعليمية.
وتحوي المكتبة قسماً خاصاً لمنشورات القاسمي، تعرض فيه كامل مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعددها 81 مؤلفاً تتوزع على ضروب المعرفة المختلفة بين الأدب والتاريخ والتحقيق والمسرح.
كما تشمل الأقسام الموجودة الأدوات الالكترونية ومستلزمات الحاسوب والأجهزة التعليمية وملحقاتها، والأدوات المدرسية والوسائل والألعاب التعليمية وأقسام التعلم الابداعي والخيال العلمي.
وتتوزع صالات العرض على طابقين من مبنى المكتبة، كما تحوي اثنين من المقاهي لخدمة الزوار، وتوفر 190 موقفاً للسيارات.
ويعد افتتاح المكتبة في إمارة الشارقة استمراراً للإقبال الكبير من مختلف المؤسسات على التواجد ضمن الساحة الثقافية والمعرفية والاجتماعية للشارقة، والتي تقدم الدعم الكبير لكافة المؤسسات الثقافية والمثقفين والكتاب والأدباء والفنانين وغيرهم.
وتقع المكتبة على مساحة 6,011 متراً مربعاً وتوفر مساحة عرض تبلغ 3,566 متراً مربعاً، وتم تصميمها بالنمط المعماري المعاصر على شكل مكعب مصمت يتزين في أعلاه بمظلة معدنية تحيط المكتبة بالكامل، ويوفر هيكلها المعدني الظل لمساحات واسعة من كل جهات المبنى وتعطيه طابعه الهندسي المميز.
ويتميز مبنى المكتبة بالإضاءة المستدامة والمستمدة من أشعة الشمس المباشرة طوال اليوم، من خلال النوافذ الزجاجية على طول الواجهات الرئيسة في الطابق الأرضي، إضافة لوجود نوافذ عامودية بالطابق الأول توفر إضاءة جزئية لأماكن العرض ولحماية الكتب من الإضاءة المباشرة.