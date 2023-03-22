"ندوة الثقافة والعلوم" تناقش الرواية الإماراتية الحديثة

دبي (الاتحاد)

توجت ندوة الثقافة والعلوم فعاليات شهر القراءة بندوة نقاشية بعنوان "الرواية الإماراتية الحديثة.. قضايا وأسئلة" شارك فيها نخبة من الأدباء والمثقفين، وبحضور بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس رئيس اللجنة الإعلامية، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وعائشة سلطان رئيس اللجنة الإعلامية، وعلي الشريف رئيس لجنة الشباب ود. رفيعة غباش، ولفيف من المهتمين.

أدارت الندوة الكاتبة صالحة عبيد مؤكدة أن الجلسة تحاول فكك أسئلة الحداثة الراهنة في السرد الإماراتي عموماً والرواية على وجه الخصوص، وفي حال كانت تتوازى في منتوجها مع التقدم الاجتماعي والحضاري للإمارات، بالإضافة إلى ما رصده النقد حولها من مواضع قوة ومواضع تراجع.

وأشارت إلى أنه رغم حداثة الرواية كفن أدبي ظهر في القرن الثامن عشر، إلا أنها بمثابة التاريخ الإنساني الموازي بكل ما يشعله ذلك التاريخ من تداخل بالمجتمع والسياسة وغيرها، ورأت أنه في الوقت الحاضر يتداخل السرد الروائي مع الفكرة الحداثية في عالم مرتبك ومضطرب ومزدحم.. فما شكل الرواية الحديثة وكيف تطرح أسئلتها وقضايا التي نواتها قضايا إنسان الوقت الراهن. وتساءلت ما الذي نشير إليه عندما نتحدث عن الرواية الإماراتية الراهنة اليوم؟ وهل هناك حركة نقدية فعالة متوازية مع الحالة السردية الراهنة في الإمارات؟



الواقع الثقافيرأت الدكتورة مريم الهاشمي، أستاذة النقد والأدب في كليات التقنية العليا، أن الحديث عن الرواية الإماراتية هو حديث حول الواقع الثقافي في دولة الإمارات، وأكدت أن مصطلح الرواية الجديدة أو الحديثة يذهب إلى الاختلاف بين الرواية الكلاسيكية في دولة الإمارات وكيف بدأت ثم تطورت، فالرواية نوع من أنواع الفنون السردية الخيالية التي تتميز بالطول، فالرواية تغيرت من حيث اللغة والمضمون، كانت سابقاً رواية تتناول القضايا الاجتماعية وخاصة قضايا المرأة، إلا أن المحتوى وطريقة تناول الموضوعات تغيرت فأصبحت هناك الرواية الرمزية والنفسية، وهناك تطور في اللغة السردية، وحضر الخيال العلمي بقوة في الرواية الإماراتية الحديث بفعل التثاقف مع الآخر.



رحلة الكتابة أشار الإعلامي والكاتب جمال مطر إلى أن تجربته المسرحية منذ تسعينيات القرن الماضي تميزت بالعمق والثراء والإضافة، إلا أن للمسرح كباقي الأجناس فترات صعود وتراجع، لذا اتجه للرواية وكانت روايته "ربيع الغابة" بمثابة استحضار لكليلة ودمنة، ومتنفساً لكل تجاربه التي افادته لغوياً ومسرحياً، لم يعتمد على التاريخ، ولكنها حكاية خالصة عن الإنسان من خلال الرمزية الأدبية.

وذكرت الروائية والقاصة لولوة المنصوري أن الكاتب يشعر أحياناً بعد سنوات من التجريب بشيء من التراكم، ما يطرح التساؤل حول رحلة الكتابة، والكاتب في النهاية مزيج من الينابيع التي أهمها الذاكرة سواء ذاكرة المرويات الشفاهية أو الذاكرة الذاتية أو ذاكرة المكان والتفاعل مع المحيط العام وغيرها من المشاهدات التي مرت بحياته.

وأكدت أنه لابد من وجود مرجعية ومعطيات ثقافية مختلفة تثري الكاتب، وأن الكاتب عندما يذهب للنص يذهب لحيوات كثيرة مرت به، فالكاتب موصول بما يقرأ ويبحث ويتأمل، وعندما يكتب يستحضر كل المشاهدات. وأكدت أن الكتابة تجريب حر قد يكون على سبيل الفكرة التي تطرأ بشكل ملح وجنوني فتجعل الكاتب يسترسل ويذهب في السرد المطول (الرواية).

