«الشارقة للكتاب» تعلن ترشح 235 عملاً لجائزة «رسوم كتب الطفل»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن قبول 235 عملاً من 85 فناناً، ضمن قائمة المشاركين للفوز بجوائز الدورة الـ11 من «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، تشجيعاً للجهود المتميزة في تنمية وإثراء المحتوى الموجه للطفل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ14 في 3 -14 مايو 2023.

جاء ذلك، خلال اجتماع حضره أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لاستعراض آليات عمل لجنة تحكيم الجائزة، وجودة الأعمال المقدمة، وبلدانها، حيث كشف الاجتماع حجم إقبال الفنانين على المشاركة في مختلف بلدان العالم.



عدد المشاركاتكشفت الهيئة أن إجمالي عدد المشاركات المتقدمة للجائزة تجاوز 1300 عمل، قدمها 280 مبدعاً من 46 دولة حول العالم، وبينما توزعت المشاركات المقبولة للترشح على 135 فناناً من 15 دولة عربية، و145 فناناً من 31 دولة أجنبية، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وسوريا، وإيران، والصين والمكسيك المشاركات المرشحة.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة هذا العام كلاً من الرسام والنحات الإماراتي عبد الرحيم سالم، الحاصل على عدد من الجوائز العالمية، والفنان التشكيلي هاني صلاح من مصر، إضافةً إلى الرسامة والمؤلفة الأميركية أندريا دي أكوينو، والرسامة الإسبانية ثرينيا أجيري، بجانب الرسام الألماني فيتالي كونستانتينوف.

تنوع كبير

قالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «شهدت الأعمال المتقدمة للجائزة تنوعاً كبيراً في موضوعاتها ومستوياتها ومدارسها الفنية، مما يدل على الاهتمام الواسع بالجائزة، والأهمية البالغة التي تكتسبها الكتب والأعمال الفنية الموجهة للطفل في مختلف الثقافات الإنسانية، ونتطلع أن تساهم الأعمال المقدمة في رفع جودة صناعة كتاب الطفل إلى المستوى الذي نطمح إليه».

وتبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز بالمركز الأول في جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل 8 آلاف دولار أميركي، وبينما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مقدارها 6 آلاف دولار، ينال الفائز بالمركز الثالث 4 آلاف دولار، إلى جانب ثلاث جوائز تشجيعية أخرى تبلغ قيمة كل منها ألف دولار أميركي.