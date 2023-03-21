«تراث الإمارات» ينظم محاضرة عن ميثولوجيا البحر بالخليج
جانب من المشاركين
21 مارس 2023 18:29
أبوظبي (الاتحاد) نظم نادي تراث الإمارات أول من أمس «الاثنين» محاضرة بعنوان «ميثولوجيا البحر وطقوسه في الخليج وبحر العرب»، تحدث فيها الدكتور عادل الكسادي، الباحث والخبير في معهد الشارقة للتراث، وأدارها الدكتور محمد الحسن عبدالحافظ، خبير التراث الثقافي غير المادي بمعهد الشارقة للتراث، وجاءت المحاضرة في إطار البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة جناح النادي في أيام الشارقة التراثية. وتناول عادل الكسادي ما ورد في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه، حيث استهل حديثه بسرد ملامح من تاريخ الملاحة البحرية ومهنة النقل التجاري عبر السفن الشراعية في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية، وأنواع البضائع التي كان يتم تبادلها، قبل أن يعرج إلى الحديث عن المعتقدات الميثولوجية والطقوس البحرية التي كان يمارسها بحارة السفن الشراعية ببحر العرب، والسفن المبحرة عبر مضيق هرمز باتجاه المحيط الهندي. وقال إن الكتاب استهدف عرض ودراسة الممارسات الأسطورية والمعتقدات الطقوسية المنتشرة بين البحارة وفي المجتمعات البحرية في الخليج والمحيط الهندي، حيث اشتمل على عدد من المحاور، تناولت المقاربات النظرية التي تفسر مصطلح الميثولوجيا، والفكر الديني، وأنواع الحكايات الخرافية التي تعد أحياناً جزءاً من المعتقدات الأسطورية المتعلقة بالبحر. وذكر أن هناك اختلافاً بين الأسطورة والخرافة، حيث تعد الأخيرة شيئاً غير واقعي وغير قابل للتحقق، بينما الأسطورة علم يدرس معتقدات المجتمعات القديمة. وقال إن الأسطورة هي ثمرة جهود الإنسان في فهم طبيعة الكون، وإن أساطير البحر هي جزء من هذا المفهوم، حيث تتشابه الأساطير والطقوس البحرية، وتتفق في مناطق العالم المختلفة. وأحصى عادل الكسادي عدداً من المقاربات النظرية التي حاولت تقديم تفسير أو إجابات عن طبيعة ومنشأ الأساطير والطقوس، كما تناول مساهمة عدد من العلماء الرواد في مجال الميثولوجيا والأنثروبولوجيا والفولكلور. كما استعرض نماذج من المعتقدات الميثولوجية والطقوس البحرية التي مارسها بحارة السفن الشراعية، كما قدم بعض الشواهد عن تلك الطقوس والمعتقدات من المجتمعات البحرية في الخليج وجنوب الجزيرة العربية. وشهدت المحاضرة فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، وبدر الأميري المدير الإداري بالمركز، وعدد من الأكاديميين والمهتمين الذين أثروا المحاضرة بالنقاش.
محاضرة «التراث الثقافي» وكان النادي نظم أيضاً ضمن برنامجه الثقافي المصاحب لمشاركته في أيام الشارقة التراثية محاضرة الأسبوع الماضي بعنوان «مناهج البحث العلمي في التراث الثقافي غير المادي.. المعايير وتقنيات التطبيق»، تحدث فيها الباحث الأستاذ الدكتور داود ماهر الشمري، وأدارها هشام أزكيض الشاعر والكاتب، حيث تناول الشمري فيها المفاهيم المتعلقة بالتراث غير المادي، كما تحدث عن صون التراث والتدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي التي تدخل فيها عمليات التوثيق بمختلف أشكالها وحمايته والبحوث المتعلقة به، كما تحدث عن مفهوم البحث العلمي ودواعيه ومجالاته وأهميته ومناهجه، ومعاييره وتقنياته.