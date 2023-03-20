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ثقافة

سلطان القاسمي يشهد ختام الدورة الـ32 من أيام الشارقة المسرحية ويُكرّم الفائزين

سلطان القاسمي خلال تكريم الفائزين (وام)
21 مارس 2023 01:04

الشارقة (وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل ختام الدورة الـ 32 من أيام الشارقة المسرحية، الذي أُقيم في قصر الثقافة بالشارقة. بدأت فعاليات حفل الختام بتقرير من لجنة التحكيم، قدمه الدكتور مشهور مصطفى رئيس اللجنة، أعرب فيه عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمام سموه بالمسرح والمسرحيين، ودعمه اللامحدود لكافة الفعاليات الخاصة بالمسرح، وبارك نجاح الدورة، مشيداً بجهود دائرة الثقافة في التنظيم والحضور الجماهيري للعروض، كما قدمت اللجنة، خلال تقريرها، عدداً من التوصيات.
وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتكريم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 32، حيث نالت مسرحية «زغنبوت» لمسرح الشارقة الوطني جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.
وفاز الفنان محمد العامري بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية «زغنبوت»، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي للكاتب إسماعيل عبد الله عن مسرحية «زغنبوت». وحصل الفنان عبدالله مسعود على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية «الجلاد»، بينما نالت الفنانة بدور محمد جائزة أفضل ممثلة دور أول، وذلك عن دورها في مسرحية «تفسير بنت ياقوت». وفاز الفنان سعيد سالم بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسرحية «ميادير»، ونالت الفنانة عبير الجسمي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية «قائمة الخديج». وفاز الفنان عبد الله الخديم بجائزة أفضل ممثل واعد، وذلك عن دوره في مسرحية «أغنية الرجل الطيب»، بينما فازت الفنانة سمية الشويهي بجائزة أفضل ممثلة واعدة عن دورها في مسرحية «تفسير بنت ياقوت».
وفي بقية جوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 32، فاز بجائزة أفضل ديكور الفنان محمد العامري عن مسرحية «زغنبوت»، وفاز بجائزة أفضل إضاءة الفنان ماجد المعيني عن مسرحية «زغنبوت»، بينما فاز بجائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية الفنان إبراهيم الأميري عن مسرحية «زغنبوت». ونال الفنان محمد العامري جائزة أفضل مكياج عن مسرحية «زغنبوت»، وفازت بجائزة أفضل أزياء واكسسوار مسرحية «زغنبوت».
ونالت الفنانة خديجة بكوش جائزة الفنان المسرحي المتميز من غير أبناء الدولة، وذلك عن مسرحية «الجلاد»، بينما نال الفنان عبد الرحمن الملا جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن إخراج مسرحية «قائمة الخديج».
وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي «نصوص مسرحية للكبار»، وفاز بها كل من الكاتب العُماني أسامة بن زايد الشقصي عن نصه المسرحي «في انتظار العائلة» في المركز الأول، والكاتب الكويتي عثمان علي الشطي عن نصه المسرحي «عَدم» في المركز الثاني، والكاتب العُماني ناصر محمد الكندي عن نصه المسرحي «الموت المفقود» في المركز الثالث.

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