شما بنت محمد: التطور والحضارة يتحققان بالتواصل مع الثقافات الأخرى

هويدا الحسن (العين)

ضمن سلسلة اللقاءات والمحاضرات التي تعقدها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، والمتزامنة مع شهر القراءة، قدمت محاضرة تحت عنوان (6 دقائق قراءة – القراءة رحلة بحث عن الحياة) لطالبات مدارس الإمارات الوطنية – مجمع العين الخميس الماضي، في حضور الدكتورة شيخة الطنيجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضو مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، وأحمد البستكي، نائب المدير العام- العمليات المدرسية، وأمينة الجابري، مدير المنهاج الوطني، ومحمد العدوان، مدير مجمع العين، وعدد من الكادر الإداري والتعليمي، ومجلس أولياء أمور المجمع، وطالبات المرحلة الثانوية.

في بداية اللقاء، رحب محمد العدوان بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد 4 سنوات من إطلاق مبادرة 6 دقائق قراءة التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في محاضرة بالمدرسة عام 2018، واستعرض الأثر الذي تركته المبادرة بعد كل هذه السنوات في طلاب وطالبات المدرسة، وأشار إلى الجهود التي تحرص عليها المدرسة في تنمية القراءة كسلوك أساسي من يوميات الإنسان.

أربعة أفكار

في بداية محاضرتها، عبّرت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عن سعادتها بوجودها للمرة الثانية بين طالبات المدرسة، وقالت «نلتقي معاً في شهر مميز وهو شهر القراءة، ودائماً عندما نتحاور حول القراءة، فإن اللقاء لا بد وأن يكون مؤثراً في وعي الجميع، وحواري اليوم هو حوار لوعي وعقول أبنائنا الطلبة، فأنتم مثلما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لشباب الوطن (أنتم جيل مهم.. نريد أن ننافس بكم دول العالم)، وأشارت إلى أن المحاضرة تتكون من أربعة أفكار رئيسة، الفكرة الأولى هي اللغة كوسيلة نقل الأفكار والتواصل بين البشر، حيث قالت إن اللغة سواء كانت مكتوبة أو منطوقة هي الوسيلة التي بها نتبادل الأفكار والرؤى، مشيرة إلى لغتنا العربية ودورها في ترسيخ الهوية والثقافة الوطنية من خلال الفكرة الثانية التي تقول إن هويتنا الوطنية هي أساس رحلتنا». وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد «الرحلة التي نسافر فيها هي رحلتنا في الحياة، والعمل من أجل وطننا، فأنا اليوم بينكم محبة لكم ولمجتمعي ولوطني، والأغراض التي نصحبها معنا في هذه الرحلة هي تاريخنا وقيمنا ومواريثنا الإنسانية وأفكارنا، وفي النهاية كل هذه الأشياء داخل حقيبة واحدة هي هويتنا الوطنية». ثم انتقلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد إلى فكرتها الثالثة التي تشير إلى أن القراءة والتفكير الإبداعي هما القاطرة التي تقود الحضارة الإماراتية باتجاه التطور والمستقبل، ثم أكدت أن التطور والحضارة لا يأتيان إلا بالتواصل مع كل الثقافات من خلال القراءة والاطلاع، والحرص على البناء على المعارف السابقة للحضارات والثقافات الأخرى، لذلك فإن تأصيل اللغة العربية والحفاظ عليها وحماية ثقافتنا الوطنية وترسيخها في وعينا، يجعل التفاعل بيننا وبين كل الثقافات الأخرى تفاعلاً إيجابياً يبني ويعطينا أفكاراً جديدة، ولا يؤثر في قيمنا الأصيلة كإماراتيين. ثم انتقلت إلى فكرتها الرابعة وهي أن القراءة تعد جزءاً من عاداتنا اليومية، وذلك بالحرص على ممارستها 6 دقائق يومياً، وأشارت إلى المبادرة المستمرة منذ 2018 التي حققت أثراً إيجابياً في حياة المشاركين فيها. وحرصت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد خلال المحاضرة على مشاركة الطالبات في الحوار بصور مباشرة، وفي نهاية المحاضرة قدمت شكرها وتقديرها لإدارة مدرسة الإمارات الوطنية على دورها الكبير في دعم القراءة والمعرفة في حياة طلابها.