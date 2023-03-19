«مول مضارب بني كرش» يضيء على الطمع المادي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ضمن العروض خارج المسابقة لأيّام الشارقة المسرحيّة الثانية والثلاثين، عُرضت مسرحيّة «مول مضارب بني كرش» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، من تأليف وإخراج سالم العيان، وهدفت إلى قراءة موضوع الطمع المادي واللهفة لتحصيل أكبر قدر منه.

أضاء عنوان المسرحيّة على فكرتها، في معنى «الكرش» عند التلقي الشعبي تحديدًا في عدم الشبع والاتساع إلى مالانهاية لملئه بالمال، حيث أفاد الكاتب والمخرج سالم العيان من المعنى التقليدي والأصيل للكرش في أنّها تزداد دائمًا في حجمها، فكان تقاطع الفكرة الماديّة مع الفكرة المجازية مساعدًا على الاستعداد للسير في الحكاية والتجسيد المسرحي.

تكثيف الشره

أمّا «المول» فكان بالمعنى الدلالي يشير إلى المكان الواسع، نحو تكثيف حالة الشره والطمع كثيمة رئيسيّة للعرض. تناولت حكاية العمل قصّة «مرزوق» الذي يعمل في دكان صغيرة لبيع القهوة، تصبح ذات شهرة كبيرة، ليدخل إلى مساحة المنافسة تاجر غريب هو «أبو عفاش» يعرض على مرزوق الشراكة في الدكان، بعد أن يئس من شرائها، مما يضطر التجار إلى تقديم عروض ساخنة ومفاوضات مستمرة لمرزوق لاحتوائه بعد أن تراجعت تجارتهم، لكنّ العقد يحمل شروطًا جزائيّة لم يستطع معها مرزوق الانفكاك من شراكته مع أبو عفاش، الذي يعرض على التجار مبالغ مالية كتعويض عن خسائرهم، وحين يطلبون الاجتماع به، يكون قد اختفى، كونه مجرّد محتال سرق دكاكين التجار وهرب. والمسرحيّة بهذا، تضعنا بجوّ النهاية الصعبة وتوقّع الأحداث ومآلها، كما يمكن أن يحمل العرض أبعادًا أخرى في ضرورة الوعي والفطنة والعمل الجماعي والحفاظ على المكتسبات.

على المستوى الفني للعرض، اهتمّ المخرج سالم العيّان بإعطاء أهميّة أكبر للحوار البصري والسينوغرافيا التي خدمت النص المُمسرح وشدّت الجمهور، خصوصًا وقد قام بالأداء ممثلون راعوا حالات العرض وحالات الشخوص النفسيّة بشكل جيّد اتكأ على موسيقى تصويرية ناسبت مجريات العرض ومحطّاته الرئيسية.