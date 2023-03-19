ندوة تناقش أثر التّرجمة على العلاقات الثّقافية بين العرب والإيطاليِّين

الشارقة (الاتحاد)

ضمن مشاركة إمارة الشّارقة في فعاليات الدّورة السّادسة من «المهرجان الدّوليّ للّغة والثّقافة العربيّة»، نظّم «مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة» ندوة أدبيّة بعنوان «دور ترجمة الأدب الإيطاليّ في إثراء ثقافة القارئ العربيّ»، تحدث خلالها الدّكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، عن العلاقة العميقة التي تجمع الأدب والترجمة، وأشار إلى أهمّيّة التّرجمة بوصفها جسراً ثقافيّاً بين الحضارات.

جاءت مشاركة المجمع في المهرجان الذي تنظمه «جامعة القلب المقدَّس الكاثوليكيّة» في مدينة ميلان الإيطاليّة تحت شعار «كيف ساهمت التّرجمة في بناء الحضارات»، ضمن جهوده في تعزيز حضور اللّغة العربيّة في المشهد الثّقافي العالميّ، وتسليط الضوء على دور اللّغة العربيّة في بناء الحضارة الإنسانيّة.

علاقات وثيقة

توقّف المستغانمي خلال الجلسة عند العلاقة الوثيقة التي تربط بين الأدبَيْن الإيطاليّ والعربيّ، لا سيّما بعد ترجمة «رسالة الغفران» لأبي العلاء المَعرّيّ إلى اللّغة الإيطاليّة وانعكاسها في «الكوميديا الإلهيّة» التي ألّفها دانتي، حيث امتلأت المكتبة العربيّة المعاصرة بعد ذلك بأعمال كُتّاب إيطاليّين كبار من أمثال: إيتالو كالفينو وإمبرتو إيكو، بينما حفلت المكتبة الإيطاليّة بأعمال مترجمة للرّوائيّ نجيب محفوظ والشّاعِرَيْن: محمود درويش وأدونيس وغيرهم الكثير، في تبادل ثقافيّ واضح يعكس حجم العلاقة بين الثّقافتَيْن العربيّة والإيطاليّة.

وأشار المستغانمي في حديثه إلى السّيرة الذّاتيّة الغنيّة للكاتب الإيطاليّ إيكو، مستعرضاً جانبًا من مؤلفاته التي أَثْرَت المكتبةَ العربيّةَ وحركةَ التّرجمة في العالم العربيّ، ومن أبرزها كتاب «كيف تُعِدّ رسالة دكتوراه»، الذي يقدِّم جملة من النّصائح المنهجيّة والأصول المعرفيّة التي ينبغي أن يتسلّح بها طالب الدّكتوراه وهو يخوض غمار بحثه، وكتاب «التّأويل والتّأويل المفرط» الذي ناقش فيه قضية تأويل النّصوص وتوصل إلى أنّ التّأويلات ليست متساوية في قيمتها وواقعيتها.