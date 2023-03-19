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البعد الصوفي في لوحات أحمد جاريد

البعد الصوفي في لوحات أحمد جاريد
20 مارس 2023 00:51

محمد نجيم (الرباط)

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افتتح مؤخراً بالدار البيضاء، المعرض الاستعادي «الفن والبعد الروحي» للفنان المغربي أحمد جاريد، الذي يشتغل في منجزه الجمالي وفق رؤية تقوم على توظيف البعد الروحي والصوفي، سواء في الأسلوب أو الخامات المستعملة، إذ يستخدم بعض المواد المستخلصة من قشور الموز والرمان وحبوب القهوة والشاي، إضافة إلى مسحوق الرخام وغبار الحديد، وغير هذا من المعادن، وتقوم فلسفته الفنية على استحضار اللون الأبيض كرمزٍ وعلامة تُحيل على الصفاء الروحي، كما تؤشر أعماله الفنية على استحضار أنساق دلالية تريح العين ومن خلال تدفقات الألوان الفاتحة وتوظيف الفراغات والأشكال وفق رؤية تعبيرية شاعرية تنهل من الحداثة المغربية.
وعن الأبعاد الصوفية في لوحاته، يقول أحمد جاريد: التّعاطي مع موضوعاتي الصّوفية يجد جذوره بدوره في هذه العلاقة بالواقع ومظاهره. لذلك أرى نفسي من ذلك النّوع الذي يُحْجِمُ عن الظُّهور وتُضايقه الأضواء. الوحدة أقرب إلى نفسي من الجمهرة. لا أدري ماذا أصاب «فيكتور هيغو» كي يقول: «السّوداوية هي سعادة أن تكون حزيناً»، ولحسن الحظّ أنّ الفنّ هو المنقِذ دائماً.

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