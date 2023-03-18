الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

مستشار رئيس أوزبكستان يزور مركز جمعة الماجد

جانب من الزيارة (من المصدر)
19 مارس 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في عبدالله المحيربي
مستشار رئيس أوزبكستان يزور «الشؤون الإسلامية»

استقبل الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وفداً رفيع المستوى ضمَّ كُلاً من: معالي مظفر مراد كاملوف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان، وسعادة عبدالعزيز أقولوف، سفير أوزبكستان لدى الدولة، وداوران رستم مقصودوف النائب الأول لوزير الشؤون الدينية، وجلال الدين حيدرهمراقلوف، نائب المفتي العام لأوزبكستان، وعَزَمت باباقُل تاشوف نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عالم محمد صديق، مدير جامعة طشقند الإسلامية، ودلشاد محيي الدين إيشنايوف، من ديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، وذاكر خوشيم روزيوف نائب رئيس الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان.
هدفت الزيارة إلى الإطلاع والتعرف على جهود المركز في حفظ التراث، وبحث سبل مد جسور التعاون الثقافي مع المؤسسات والمراكز الثقافية في جمهورية أوزباكستان.
وخلال اللقاء أشاد مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان بالجهود المبذولة من قبل المركز في حفظ التراث المخطوط على مستوى العالم، وقال نتطلع اليوم إلى الاستفادة من تجربتكم في حفظ التراث المخطوط، حيث إننا في أوزباكستان سنقوم بافتتاح مركز الحضارة الإسلامية في طشقند خلال العام الجاري، وهو مركز يهدف إلى إقامة تعاون ثقافي مع المؤسسات العلمية والمؤسسات الدولية، وصون التراث الإسلامي، وحمايته، والحفاظ عليه وتيسير وصول الباحثين إليه.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
دبي
أوزبكستان
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©