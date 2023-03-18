مستشار رئيس أوزبكستان يزور مركز جمعة الماجد

دبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وفداً رفيع المستوى ضمَّ كُلاً من: معالي مظفر مراد كاملوف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان، وسعادة عبدالعزيز أقولوف، سفير أوزبكستان لدى الدولة، وداوران رستم مقصودوف النائب الأول لوزير الشؤون الدينية، وجلال الدين حيدرهمراقلوف، نائب المفتي العام لأوزبكستان، وعَزَمت باباقُل تاشوف نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عالم محمد صديق، مدير جامعة طشقند الإسلامية، ودلشاد محيي الدين إيشنايوف، من ديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، وذاكر خوشيم روزيوف نائب رئيس الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان.

هدفت الزيارة إلى الإطلاع والتعرف على جهود المركز في حفظ التراث، وبحث سبل مد جسور التعاون الثقافي مع المؤسسات والمراكز الثقافية في جمهورية أوزباكستان.

وخلال اللقاء أشاد مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان بالجهود المبذولة من قبل المركز في حفظ التراث المخطوط على مستوى العالم، وقال نتطلع اليوم إلى الاستفادة من تجربتكم في حفظ التراث المخطوط، حيث إننا في أوزباكستان سنقوم بافتتاح مركز الحضارة الإسلامية في طشقند خلال العام الجاري، وهو مركز يهدف إلى إقامة تعاون ثقافي مع المؤسسات العلمية والمؤسسات الدولية، وصون التراث الإسلامي، وحمايته، والحفاظ عليه وتيسير وصول الباحثين إليه.