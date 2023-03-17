جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن قوائمها القصيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قوائمها القصيرة في فروع «الترجمة»، و«الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، و«النشر والتقنيات الثقافية»، للدورة السابعة عشرة، حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على خمسة أعمال، وفرع الترجمة على ثلاثة أعمال، وفرع النشر والتقنيات الثقافية على ثلاث دور نشر.

وضمّت القائمة القصيرة لفرع «الترجمة» ثلاثة أعمال تم اختيارها من بين أحد عشر عملاً في القائمة الطويلة، وشملت هذه الأعمال كتاب «سُرَّاق الكلمات: بحث في الانتحال وعلم التحليل النفساني والفكر»، للكاتب ميشيال شنايدر، ترجمة عبدالعزيز شبيل من تونس، الصادر عن دار زينب للنّشر عام 2022. (مترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية)، وكتاب «الإمبراطوريّة الخَطابيّة: صناعة الخطابة والحِجاج»، للكاتب شاييم بيرلمان، ترجمة الدكتور الحسين بنوهاشم من المغرب، والصادر عن دار الكتاب الجديد المتحدة عام 2022 (مترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية)، إلى جانب كتاب «العبارة والمعنى: دراسات في نظرية الأعمال اللغويّة»، للكاتب جون ر.سورل، ترجمة شكري السعدي من تونس، والصادر عن وزارة الشؤون الثقافية - معهد تونس للترجمة عام 2021 (مترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية). واشتملت القائمة الخاصة بفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» على خمسة كتب هي، كتاب «نشأة الكتاب العربي»، للباحثة الألمانية بياتريس غروندلر، الصادر عن مطبعة جامعة هارفارد باللغة الإنجليزية عام 2020. وكتاب «فرويد العربي: التحليل النفسي والإسلام في مصر الحديثة» للباحثة المصرية أمنية الشاكري، الصادر عن مطبعة جامعة برينستون، باللغة الإنجليزية عام 2017. وباللغة الفرنسية، اشتملت القائمة الخاصة بفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» على كتاب «الحملات الصليبيّة من الجهة الأخرى، الإسلام بين الصليبيّين والمغول» للكاتب الفرنسي غابريال مارتينيث غرو، الصادر عن دار باسي كومبوزي للنشر عام 2021، وكتاب «ظهور منصب القاضي - القضاء لدى المسلمين واليهود والمسيحيين في القرون الأولى للإسلام» للمؤرخ الفرنسي ماتيو تيلييه، الصادر عن مطبعة جامعة السوربون عام 2017.

كما ضمّت القائمة القصيرة لفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» كتاباً باللغة الإسبانية وهو «الموريسكيون القدماء المرسيون.. الطرد والعودة والبقاء (1609 - 1634)» للكاتب الإسباني خوسيه بسكوال مارتينيث، الصادر عن منشورات جامعة فالنسيا عام 2022.

وضمّت القائمة القصيرة لفرع «النشر والتقنيات الثقافية»، دار العين للنشر - مصر، ودار سندباد للنشر - فرنسا، ومعهد المخطوطات العربية - مصر. وقد تقرر حجب الجائزة في فرعي أدب الطفل والناشئة والتنمية وبناء الدولة لهذا العام. والجدير بالذكر أنّ فرع «النشر والتقنيات الثقافية» قد استقبل 53 ترشيحاً خلال الدورة السابعة عشرة للجائزة، فيما استقبل فرع «الترجمة» 230 ترشيحاً خلال الدورة الحالية، بينما استقبل فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» 186 ترشيحاً هذا العام.