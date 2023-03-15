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ندوة «المحترفات المسرحية تستعرض مفهوم الورش»

ندوة «المحترفات المسرحية تستعرض مفهوم الورش»
16 مارس 2023 01:10

الشارقة (وام)
استعرضت ندوة «المحترفات المسرحية العربية.. تجارب وشهادات» التي نظمتْ أمس ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لأيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 32، مفهوم الورش والمحترفات والمختبرات المسرحية التدريبية في الوطن العربي التي تهدف إلى اكتشاف المواهب المسرحية وصقلها وتقديمها إلى المشهد المسرحي العربي.
وتحدث كلّ من الدكتور سمير عثمان الباش من سوريا، وشادي هبر من لبنان، خلال الندوة التي أدارها مهند كريم، عن تجربتهما في عالم المسرح والأعمال التي انتجاها. في نهاية الندوة، كرمت أمل الحمادي، من اللجنة المنظمة لـ «الأيام»، المشاركين الثلاثة في الندوة.

أفق مغاير
إلى ذلك، قدّم الملتقى الفكري المصاحب للدورة «32» من أيام الشارقة المسرحيَّة الذي جاء تحت عنوان «المسرح والبيئة»، سبع أطروحات لاقتراح أفق مغاير للمسرح في تعاطيه مع منظومة البيئة واستدامة المحافظة عليها. وشهدت جلسات الملتقى التي أدارها الفنان الإماراتي عبدالله مسعود، تنوعاً في الطرح، وعمقاً في الرؤى، أثرتهما أوراق كوكبة من الباحثين بمقرّ إقامة الضيوف.

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