«بيت الشارقة» يحتفي باليوم العالمي للشعر

الشارقة (الاتحاد) ضمن برنامجه الاحتفالي باليوم العالمي للشعر، نظم «بيت الشعر» بدائرة الثقافة في الشارقة يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، وبالتعاون مع الجامعة القاسمية بالشارقة، أمسية شعرية على مسرح مكتبة الجامعة القاسمية، حضرها جمهور كبير من الشعراء والمثقفين والإعلاميين وطلبة الجامعة، وأحياها الشعراء جمال الملا، مضر الألوسي، د. إيمان عبدالهادي، ونادي حافظ، بحضور محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، والشاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر، والدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، وقدمها الدكتور أحمد عقيلي، الذي ثمن جهود دائرة الثقافة وبيت الشعر في الاحتفاء بالشعر في يومه العالمي، ومواكبة أهم الفعاليات الشعرية ضمن برنامجه السنوي. واحتفت قصائد الشعراء بالوجود، والمشاعر الإنسانية على مختلف أحوالها، بينما احتلت الرؤى الفلسفية والذاتية والحكمة أغلب مواضيع القصائد، وتبارى الشعراء المشاركون في تقديم نصوص حافلة بالشعر وجماليات اللغة والصور البديعة في إطار متنوع بتنوع بيئاتهم، ورؤاهم ومدارسهم الشعرية، مما جسد لوحة شعرية مكتنزة بالدهشة والإبداع، نالت استحساناً كبيراً ولافتاً من الحاضرين. في الختام، كرَّم محمد القصير الشعراء، ومقدم الأمسية بحضور مدير الجامعة القاسمية ومدير بيت الشعر.