مركز جميل للفنون يعلن عن برنامجه لعام 2023

دبي (الاتحاد) أعلن فن جميل، المؤسسة المستقلة الداعمة للفنانين والجماعات الإبداعية، عن برنامج عام 2023 لمركز جميل للفنون، مركز دبي للفنون والأفكار المعاصرة. يقدم البرنامج مجموعة من المعارض الجماعية والفردية والزائرة والعروض الأرشيفية والإصدارات، والتكليفات الفنية والأفلام والمبادرات الرقمية والفرص التعليمية لجميع الأعمار، ويضم البرنامج أعمال أكثر من 100 فنان، تغطي مختلف الأحداث التاريخية والمواقع الجغرافية. تقدم قائمة البرامج أهم المجموعات الخاصة والمؤسسية، ومنها فريدون إيف ومجموعة لال، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الشريكة مثل مؤسسة اليابان، ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، ومتحف كارنيغي للفنون في بيتسبرغ، وهيئة دبي للثقافة والفنون.
المهن الإبداعية تشمل المعارض الدولية التعاونية معرض الفنان الياباني تسويوشي هيساكادو، وهو أول معرض فردي في المنطقة (4 مايو - 24 سبتمبر 2023)، و«جائزة جميل: من الشعر إلى السياسة» (8 يونيو 2023 - 7 يناير 2024)، ومعرض جماعي لفريدون إيف ومجموعة لال من تنسيق نيجر عزيمي وسحرب محببي (28 سبتمبر 2023 - 24 مارس 2024) ومعرض «الضيافة» من تنسيق مرتضى فالي الذي يعيش بين بروكلين والشارقة. ومركز جميل للفنون هو موطن لكبرى الفعاليات المجتمعية، ومن بينها النسخة الثانية من معرض تجمع المهن الإبداعية، والمقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أيام، بناءً على طلب الجماهير (8 و9 و10 أكتوبر)، وتشارك فيه مؤسسات ومنظمات رائدة في مجال الفنون والتعليم. إلى جانب المعارض والتكليفات والبحوث، تركز مؤسسة فن جميل على توثيق ودعم التفكير النقدي في المنطقة وخارجها، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تعزز الحوارات المتعلقة بالمعارض الكبرى وتعمقها. تشمل الإصدارات الجديدة لهذا العام فهد بركي: أحلام اليقظة، الذي شاركت في نشره دار موس للنشر، وكتاب في ظل المعالم: توقعات حول المتاحف، الذاكرة الجمعية والتأريخ بالتعاون مع دار كاف للكتب، بالإضافة لكتاب المسافة من هنا، والذي يمتد من معرض جماعي بنفس الاسم يجمع أعمالاً من مجموعة مقتنيات فن جميل.