الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

في جلسة حوارية بمكتبة محمد بن راشد: إبراهيم الكوني: نعيش أزمة تغييب النص بسبب التقنية

إبراهيم الكوني وبروين حبيب خلال الجلسة الحوارية في مكتبة محمد بن راشد (من المصدر)
16 مارس 2023 02:34

نوف الموسى (دبي)

يبدو أن هناك «اللغة المجهولة» التي تستطيع أن تكون أُسّ كل اللغات، وهي اللغة ذاتها التي إذا لم نكتشفها فينا، فليس بمقدورنا أن نعبر حتى بلغتنا، بهذا الوصف البديع، الذي يكاد يكون تعبيراً دقيقاً عن الطريقة التي يتواصل بها الإنسان مع كينونته، استطاع الكاتب والمفكر والروائي الليبي إبراهيم الكوني أن يفتح أفق التأمل في الاحتمالات اللانهائية لقدرة الإنسان في البحث عن الحقيقة، من خلال البدهيات الأولى للغة الروح، فهي القاسم المشترك الأعظم كما وصفها الكوني في جلسة حوارية بمكتبة محمد بن راشد، لكل اللغات، أدارتها الإعلامية الدكتورة بروين حبيب. وإذا لم نحاول أن نستنطقها في أعماقنا المجهولة وكياننا الروحي، فلن نتمكن من أن نعبر عن أنفسنا، ولا عن وجودنا، ما دامت اللغة هي الوجود. وتابع: أعتبر نفسي محظوظاً أن العناية الإلهية دلتني على هذه اللغة، التي هي اللغة العربية، التي وجدت فيها نفسي، كما وجدتها في لغتي الأصلية الأمازيغية، فاستهوتني، وأحببتها، لأنها أحبتني، ووجدت من خلالها الأوتاد الخفية مع لغتي الأصلية، فإن عراقة اللغة تأبى إلا أن تفرض نفسها في نهاية المطاف. 

أخبار ذات صلة
وفد شرطة أبوظبي يزور مكتبة محمد بن راشد
مكتبة الطفل.. نموذج متفرد في مكتبة محمد بن راشد

العنصر الميثولوجي
وفي نصوص الروائي إبراهيم الكوني، جلسنا جميعنا في صحراء كبرى، نراقب أفعاله الإبداعية وهو يستنطق العنصر الميثولوجي، يراها الحرية والهجرة، قائلاً: الصحراء تفرض علينا أن نهجرها، دون أن تغادرنا، تقوم بدور التربية، تربينا على تحمل فسحة الحرية من دون أن يفقد المرءُ ضميره، في الهجرة يستطيع الإنسان أن يغير ما بنفسه، وبعدها بمقدوره أن يغير العالم، كل ما فعلته هو أني استنطقت العنصر الميثولوجي في الصحراء، وليس العنصر الأيديولوجي. 
وفي إفاضة لافتة، استمر الروائي إبراهيم الكوني، في بيان أنه ليس المهم المكان الذي نسكنه، ولكن المكان الذي يسكننا، ولماذا الصحراء؛ لأنها مسقط رأس التكوين، ومهد الديانات «فنحن نتعامل مع الصحراء كحرم ممنوع العبث فيه، فقد علمونا أن لا نكسر بيض الطير، وأن لا نصطاد الحيوانات بهمجية، هي ليست مجرد بيت. فالصحراء وطن الحرية». 

جدل الشخص والنص
وأوضح الأديب والمفكر إبراهيم الكوني أن هناك جدلاً حول الشخص والنص، في عالم تقنية المعلومات، فنحن نعيش أزمة تغييب النص، فالعالم يبدي اهتماماً أكبر للمعلومة وللصورة الخارجية، وهو ما يجعلنا مقبلين على حقبة عصر مختلف، وخاصة أن حقيقة الإنسان في نصه، منذ أن قرر أن يكون نصاً، ومن هنا فإننا نغترب عن كينونتنا، ومن ثمّ استمرار السؤال عما هي الحقيقة؟ الذي قد يبدو سؤالاً في غاية البساطة، إلا أنه يحوي كل تجربة الكينونة، متضمناً مستقبلنا وماضينا، مكتشفين أن الإنسان هو اللغز هو السؤال، الذي نستطيع أن نكتب عنه إلى ما لا نهاية، حيث نستطيع أن نمارس الحياة ونطمع في الوجود ما دمنا نعتبر أنفسنا سؤالاً قائماً، إذاً نحن أحياء، وإذا ما أجبنا فإننا نفقد مبرر وجودنا، وقد نموت!

إبراهيم الكوني
مكتبة محمد بن راشد
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©