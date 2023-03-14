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ثقافة

مركز جمعة الماجد يطلق دورة «إدارة الوثائق والأرشيف»

جانب من الدورة
14 مارس 2023 23:27

دبي (الاتحاد)
انطلقت يوم الاثنين، 13 مارس 2023، فعاليات دورة الإدارة الحديثة للوثائق والأرشيف، التي ينظمها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في مقره بدبي على مدى خمسة أيام في المدة من 13 إلى 17 مارس، بمشاركة 35 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
تهدف الدورة إلى تبسيط وتوضيح مصطلحات ومفاهيم علم الوثائق والأرشيف، وكذلك شرح إجراءات وعناصر بناء برمجيات إدارة الوثائق والأرشيف، خاصة في ظل تطورات تطبيقات الذكاء الاصطناعي و«الميتافيرس» و«البلوكتشين». وذلك في ضوء المعايير والمواصفات الدولية لإدارة الوثائق في البيئة التقليدية والإلكترونية.
وتتناول الدورة التي يشرف عليها الدكتور طه محمد نور أبوالخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في مركز جمعة الماجد، المحاور التالية: أولاً: المفاهيم والمبادئ والنظريات والتنظيم الإداري والمحيط القانوني والمعايير الدولية لإدارة الوثائق والأرشيف. ثانياً: إدارة الوثائق الجارية في البيئة التقليدية والإلكترونية. ثالثاً: إدارة الوثائق الوسيطة وإدارة الأرشيف. رابعاً: معايير المحتوى ومعايير «التكويد» أو التركيب. خامساً: خصائص برمجيات نظم إدارة الوثائق والأرشيف. سادساً: الأمن «السيبراني» للوثائق. وأخيراً: الاتجاهات الحديثة في إدارة الوثائق الإلكترونية.
والجدير بالذكر أن هذه الدورة تقام سنويّاً، وهي من الدورات التخصصية التي يحرص فيها المركز على نشر ثقافة الإدارة الحديثة للوثائق والأرشيف للمؤسسات والأفراد المهتمين بالموضوع.

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