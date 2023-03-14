وفد شرطة أبوظبي يزور مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد) زار وفد من لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مكتبة محمد بن راشد في دبي، للاطلاع على المبادرات والفعاليات في مجال القراءة ونشر المعرفة ضمن شهر القراءة الوطني. وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، أن الزيارة تأتي للاطلاع على أبرز خدماتها ومرافقها، وما تحتويه المكتبة من كتب ومراجع، التي توفرها للباحثين والمتخصصين، وتعزيز علاقات الشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجال المكتبات، وإثراء ثقافة القراءة بين منتسبي القيادة لتحقيق الهدف المرجو من الخطة العامة الهادفة لجعل القراءة أسلوب حياة. وأكد الساعدي أن المكتبة، بما تحتويه من مخزون معرفي، تمثل صرحاً ثقافياً متفرداً، ونبراساً ينير الطريق للأجيال القادمة، مشيداً بخدماتها ومرافقها وما تحتويه من كتب ومراجع تسهم في مساعدة الباحثين والمتخصصين في مسيرتهم البحثية والتعليمية.
جولة تعريفية تضمنت الزيارة جولة تعريفية على أقسام المكتبة، شملت مركز المعلومات والمكتبة العامة ومكتبة الدوريات ومكتبة الأطفال، ومناقشة واستعراض الأنشطة التي تنفذها المكتبة للإسهام في توسيع إدراك الأطفال، وتشجيع النشء على القراءة، ومكتبة الأطالس والخرائط، ومكتبة الإعلام والفنون والمنشورات السمعية والبصرية، وخدمات الإنترنت ومكتبة الشباب، وغرف الدراسة، وغرف الاجتماعات والمؤتمرات، ومكتبة المجموعات الخاصة، التي تمكن الزوار والمرتادين والسياح من مواكبة حركة التطور العلمي والثقافي في العالم. كما زار الوفد معرض الصور الفوتوغرافية، الذي يقدم رحلة مصورة فريدة تروي نهضة دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، ومعرض ذخائر المكتبة، الذي يضم مجموعة فريدة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة، والمسارح.