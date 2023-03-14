عادل خزام يصدر «قصائد في كف اليد» بـ«الفرنسية»

دبي (الاتحاد)

صدرت قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر الإماراتي عادل خزام بعنوان «قصائد في كف اليد»، عن دار النشر الفرنسية المرموقة «لارماتان»، التي تمتلك في فرنسا وحدها عشر مكتبات تحمل علامتها التجارية، من بينها ست مكتبات في الحي الخامس من العاصمة الفرنسية باريس، ويشكل الديوان الجديد لخزام حضوراً جديداً ولافتاً للأدب الإماراتي على الصعيد الدولي. طاقة شعرية جديدة

في تقديمها للكتاب، قالت الدار الفرنسية على ظهر الغلاف الخارجي: «هناك طاقة شعرية جديدة نكتشفها في هذه النصوص للشاعر العربي عادل خزام، البارع في توليد الصور ودمج المعاني والأفكار، وبثها في أفق مغاير يؤسس لفن كتابة قصائد الحياة اليومية للإنسان الحديث، ويطرح أسئلته التي تتشكل من تغير الهويات وتداخل الحدود الثقافية والجمالية».

يتكون الكتاب من نحو 230 قصيدة قصيرة بحجم كف اليد، وتتكون جميع عناوين القصائد من كلمة واحدة فقط كتأسيس لإيقاع الكتاب والنصوص التي اختار خزام أن ينشرها أولاً بـ«الفرنسية»، إذا لم يسبق له أن نشرها عربياً. فيما تولى ترجمة النصوص الكاتب اللبناني المقيم في باريس حسين قبيسي الذي اشتغل على ترجمة الكثير من الكتب إلى العربية لكبار الكتاب الفرنسيين، ومن بينهم سيلفيا نيف وكلود كاهن وروجيه غارودي. كما تزّين الكتاب بمجموعة كبيرة من الرسوم الداخلية للفنانة منال الخزام التي قامت أيضاً بتصميم لوحة الغلاف، وسبق لها أن تعاونت مع الشاعر عادل خزام في تصميم كتاب «شجرة شعر العالم» الذي تم إطلاقه في «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة 406 شعراء دوليين من القارات الخمس.

تمتاز تجربة عادل خزام بلغة شعرية ثرية، وقدرته كشاعر على تنويع أساليب الكتابة ما بين القصائد الطويلة جداً والنصوص القصيرة المكثفة، واستطاع خلال السنوات الماضية أن يرسخ اسمه على المستوى العالمي، عبر المشاركة في نشر نصوصه في الدوريات الأدبية العالمية متعددة اللغات، من بينها «الصينية والإيطالية والإسبانية والانجليزية والهندية والمقدونية»، وصدرت له مجموعة شعرية كاملة بالألمانية، وترجمت روايته «الحياة بعين ثالثة» في الولايات المتحدة. كما تم اختياره منسقاً لحركة الشعر العالمي في الإمارات.

ينتمي خزام إلى جيل الحداثة الشعرية في الإمارات الذي أسس لمشروعه في تجديد الشعر منذ الثمانينيات، وقد أصدر نحو 18 كتاباً توزعت ما بين الشعر والرواية والفلسفة والترجمات وبعض الدراسات. ووصف الشاعر العربي أدونيس كتابه «الربيع العاري» بأنه الكتاب الأكثر استبصاراً من بين الكتب الشعرية العربية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. كما نال خزام جوائز عالمية في الشعر، من بينها جائزة «توليولا» في إيطاليا، وجائزة أفضل شاعر دولي للعام 2021 من المركز الدولي للترجمة والأبحاث الشعرية في الصين.