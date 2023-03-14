«العائلة والوطن أولاً».. شعار «واقي الساق» في دورينا

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين ألوان علم «الوطن» و«صور العائلة»، تعددت أشكال «واقي الساق» للاعبي دوري أدنوك للمحترفين، خاصة على صعيد الأجانب، وصولاً إلى قفازات حراس المرمى من اللاعبين المواطنين، في سباق مختلف عن التنافس على أرضية الملعب.

وعادةً ما يمثل التفاؤل أمراً مهماً للاعبين الأجانب، وهو ما يؤكد حرصهم على ارتداء «واقي للساق» يحمل شكلاً محدداً على مدار مواسم طويلة، وهو ما بدا واضحاً في صور واقي ساق التوجولي لابا كودجو مهاجم العين وهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي يخوض موسمه الرابع على التوالي محلياً، ويتزين واقي ساقه بألوان منتخب بلاده «الأصفر والأخضر والأحمر»، بجانب صور مختارة للعائلة، علاوة على الأحرف الثلاث الأولى من اسمه LKF، ورقم قميصه المحبب 9.



واختار ريان مينديز جناح «العميد»، «التنويع» ما بين واقي الساقين، حيث حمل أحدهما بجانب شعار منتخب «الرأس الأخضر»، صورة تتويجه بدرع الدوري مع ناديه السابق الشارقة موسم 2018- 2019، فيما تزين الواقي الآخر للساق بصورة للعائلة.

وبدا في المقابل، واقي الساق الخاص بالأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب نادي شباب الأهلي، أشبه بمعرض لرحلته الاحترافية مع عدد من الأندية في الدوري الأرجنتيني والإسباني، وصولاً إلى محطته الحالية مع «الفرسان»، إضافة إلى شعار منتخب «التانجو»، ومجموعة من الصور العائلية.



بدوره، اكتفى الجنوب أفريقي تولاني سيريرو لاعب وسط نادي الجزيرة، بشعار منتخب «البافانا بافانا» الذي زين واقي الساق الخاص به في مشواره الحالي مع «فخر أبوظبي» والمستمر للموسم الرابع منذ أول ظهور في ملاعب الإمارات في 2019- 2020.

وخلافاً لواقي الساق، تزينت قفازات الدولي علي خصيف حارس مرمى الجزيرة بألوان علم الإمارات، في الوقت الذي اختار فيه خالد السناني حارس مرمى الوصل الرقم 1 بجانب طباعة اسمه بالإنجليزية على القفازات الخاصة به في مشواره الحالي مع «الإمبراطور».

ولا تقتصر ظاهرة أعلام المنتخبات، وصور العائلات في «واقي الساق» على اللاعبين محلياً، وتبرز عالمياً التصريحات السابقة للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، حيث علق على طقوسه الخاصة قبل كل مباراة قائلاً: «في الإحماء أقفز دائماً على العشب بالحذاء الأيسر أولاً، وقبل المشاركة في المباراة أخلع خاتمي وسلسلتي، وأقبل واقي الساق حيث أضع عليه صورة عائلتي»، وتابع: «هذه طقوسي التي أطبقها باستمرار وتجلب الحظ لي».