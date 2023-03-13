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سلطان القاسمي يصدر رواية مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي

غلاف الرواية
14 مارس 2023 01:50

الشارقة (وام)

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أصدرت منشورات القاسمي، الرواية التاريخية «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي سبتمبر عام 1507م، فبراير 1534م» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتتناول الرواية التاريخية الموثقة توثيقاً محكماً، مقاومة أهالي خورفكان لغزو البرتغاليين في سبتمبر عام 1507م، وفبراير عام 1534م، وتدور أحداثها في القرن السادس عشر، وتروي قصة الأجداد الذين عاصروا هذه الأحداث والشجاعة والصلابة التي تميزوا بها، وعدم تفريطهم في أرضهم الغالية، وتسرد بطولات أهالي خورفكان، وكيف استطاعوا مواجهة الأسطول البرتغالي بقيادة «ألفونسو دي البوكيرك».
وتُعد الرواية هي الإصدار الحادي والثمانون لصاحب السمو حاكم الشارقة ضمن سلسلة مؤلفاته في مختلف حقول المعرفة: التاريخ والسيرة والتحقيق والأدب والمسرح، والتي ترجم العديد منها إلى 20 لغة أجنبية.
وتعتبر رواية «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي سبتمبر عام 1507م، فبراير 1534م» الرواية التاسعة ضمن سلسلة الروايات التاريخية لسموه بعد أن أصدر سموه «الشيخ الأبيض» في 1996م، و«الأمير الثائر» في 1998م، و«الحقد الدفين» في 2004م، و«بيبي فاطمة وأبناء الملك» في 2018م، و«رأس الأمير مقرن» في 2019م، و«الشيخ المتصوف راشد بن مطر القاسمي» و«سيرة سلاطين كلوة» و«الجريئة» في 2022م.

سلطان القاسمي
الشارقة
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