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ثقافة

بدور القاسمي: إعادة افتتاح مكتبة «جيانينو ستوباني» لحظة فخر لصناعة النشر

بدور القاسمي خلال زيارتها لمكتبة «جيانينو ستوباني» الإيطالية (من المصدر)
14 مارس 2023 01:50

بولونيا (الاتحاد)

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة اللجنة الاستشارية لـ«مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب»، التزام إمارة الشارقة بالحفاظ على مراكز المعرفة والتعلّم للأطفال واليافعين في كل مكان، مشيرة إلى أن إعادة افتتاح مكتبة «جيانينو ستوباني»، تمثل لحظة فخر لصناعة النشر بأكملها. وأضافت: «نجحنا معاً في تمكين مكتبة مهمة للأطفال من متابعة رسالتها المتمثلة في إثراء عقول أجيال المستقبل بالأدب، وسنواصل دعمنا لبائعي الكتب متى كان ذلك ممكناً، ويسعدني أن أرى المكتبة مرة أخرى ممتلئة بالقراء الصغار واليافعين المتعطشين والشغوفين بالقراءة».
جاء ذلك خلال زيارة الشيخة بدور القاسمي إلى المكتبة الواقعة في مدينة بولونيا الإيطالية، والتي افتتحت مؤخراً بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بمساهمة ودعم «مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب»، بعد أن دمر حريق كبير المبنى في مايو 2022.
وكانت الشيخة بدور القاسمي قد وجهت العام الماضي «مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب» بتخصيص 50 ألف يورو لصالح حملة جمع التبرعات التي أطلقتها المكتبة، والانضمام إلى قائمة المتبرعين الذين أسهموا في إصلاح الأضرار الهيكلية، واستعادة آلاف الكتب والمصنفات المتضررة من الحريق.

بدور القاسمي
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