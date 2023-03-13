الشارقة للفنون تنظم برنامج الموسيقى في «بينالي الشارقة 15»

الشارقة (وام)

انطلق أمس الأول البرنامج الموسيقي لبينالي الشارقة 15، والذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون في الفترة من 12 مارس إلى 27 مايو القادم، ويقدم سلسلة من العروض الموسيقية التي تعكس اهتمام المؤسسة والبينالي الدائم، بتعزيز وتقديم الثقافة الصوتية والموسيقية إقليمياً ودولياً.

ويقام البرنامج في ثلاثة مواقع، وهي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وقاعة أفريقيا، وقصر الثقافة، ويستضيف أمسيات موسيقية وغنائية وأدائية لستة من أبرز الفنانين والفرق العالمية، وهم عبد الله إبراهيم، وبوبكر تراوري، ونورة منت سيمالي، وتيناريوين، ويوسو ندور، وعزيزة إبراهيم، حيث تلتقي جميع هذه الأسماء البارزة لتقديم تنويعات من الأنماط الموسيقية والصوتية المتناغمة مع ثيمة البينالي «التاريخ حاضراً»، بوصفها تمثل تجارب راسخة في التقاليد والثقافات القديمة، إلا أنها في الوقت ذاته متداخلة مع أشكال موسيقية أحدث مثل الجاز والبلوز والروك والسول.

مكانة استثنائية

قالت الشيخة حور القاسمي، رئيس المؤسسة، قيّم هذه النسخة من البينالي: «احتلت الموسيقى مكانة استثنائية في الشارقة والمنطقة عبر التاريخ، لذا سعينا إلى أن تكون جزءاً أساسياً من برامجنا العامة على مدار السنوات السابقة واليوم يحتضن بينالي الشارقة برنامجاً موسيقياً فريداً يستضيف نخبة من الموسيقيين والفنانين الذين يقدمون صنوفاً متنوعة من المقاربات الموسيقية التي تتوافق مع موضوعات البينالي، وتعكس رؤية المؤسسة المتمثلة في التفاعل مع الجمهور محلياً وعالمياً، من خلال اشتغالات فنانين متعددي التخصصات من جميع أرجاء الجنوب العالمي».

وتأتي برامج البينالي بالشراكة مع عدد من المؤسسات التي تسهم عبر دعمها في ترسيخ وتعزيز المبادرات الثقافية والفنية في الإمارة، إذ يقام برنامج الموسيقى بدعم من بنك الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.