«حوارات شراع» تستضيف روّاد أعمال في عالم الكتب

أكد المشاركون في جلسة «قصص نجاح ريادية في عالم الكتب» من رواد الأعمال الإماراتيين إمكانية النجاح في تأسيس أعمال مزدهرة، انطلاقاً من حب القراءة والكتب، ضمن مشاركتهم في سلسلة «حوارات مجتمع شراع»، التي تهدف إلى التعريف بالشركات والصناعات الهادفة في المجتمع.

جاء ذلك احتفالاً بشهر القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أُقيمت الجلسة النقاشية في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بالشراكة مع «هيئة الشارقة للكتاب»، و«مدينة الشارقة للنشر» و«بيت الحكمة»، مسلطةً الضوء على قصص رواد الأعمال الإماراتيين الناجحين ممن أسسوا أعمالاً مزدهرة انطلاقاً من حبهم للقراءة والكتب.

وأدارت الجلسة شذا الخميس، مؤسِّسة شركة «ساكن»، حيث ركزت في بدايتها على أهمية صناعة الكتاب والنشر باعتبارها عنصراً حيوياً في المجتمع، مؤكدةً أن لكل فرد رحلته الفريدة في ريادة الأعمال.

واستضافت الجلسة ثلاثة رواد أعمال ناجحين في صناعة الكتاب هم: ندى العوضي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«The Bookshelf»، وعبدالله الكعبي، مؤسِّس «دار الرمسة»، وإيمان بن شيبة، مؤسِّسة ومديرة شركة «سيل للنشر»، حيث شارك المتحدثون رؤاهم وخبراتهم حول كيفية تحويل شغفهم بالكتب إلى أعمال مربحة بدءاً بتأسيس دور النشر، ووصولاً إلى إطلاق نماذج الاشتراك في كتب الأطفال الإبداعية.



الشغف سر النجاح

وفي حديثها عن مسيرتها في تحويل شغفها بالقراءة إلى فكرة تجارية تعود بالنفع على الأطفال وأسرهم، قالت ندى العوضي: «تقدم شركتي خدمة الاشتراك الشهري باللغتين العربية والإنجليزية، حيث نرسل شهرياً صناديق تحتوي على كتب إلى أولياء الأمور، فقد بدأت رحلتي في تأسيس شركة خاصة عام 2019 وعلى مدار خمس سنوات بمساعدة مدرب للأعمال، تمكنت خلالها من اتخاذ خطوات سريعة والاستفادة من الأدوات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي»، مضيفةً أن هذه التجربة ليست مجرد منتج متاح للعميل، بل إضافة قيّمة لما تقدمه.

وأضافت: «واجهت صعوبات في تحويل فكرتي إلى واقع، ولكن إيمان الناس بها جعلها تصبح حقيقة، وأسعى إلى توسعة نطاق عملي حتى أتمكن من توصيل الكتب إلى كل منزل في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وأدعو رواد الأعمال الطموحين إلى البحث دائماً عن أهدافهم في الأشياء التي يحبونها، وأن يتذكروا أن الشغف هو سر النجاح».



تحقيق التوازن



من جانبه، قال عبدالله الكعبي، خلال حديثه عن التحديات التي واجهته لدخول عالم النشر في دولة الإمارات: «تنطوي عملية نشر الكتاب على الكثير من الصعوبة والتعقيد، من الكتابة وحتى وصوله إلى القراء مطبوعاً، وبصفتي رائد أعمال فأنا أواجه العديد من التحديات؛ ولذا فإن تفويض شركاء آخرين وتقسيم المهام بيننا هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح، مع الوضع في الاعتبار أن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية ليس بالأمر السهل، ولكنه عامل ضروري في تحقيق نجاح مستدام».وأضاف: «أدرك أن معايير التأثير قد اختلفت، فبعد أن كانت تركز على أرقام المبيعات، باتت اليوم مرتبطة بمدى توفيرها معلومات قيّمة تثري معارف الجيل القادم»، مؤكداً أهمية التكنولوجيا في تبسيط رحلة العميل وتقديم خيارات دفع متعددة في كسب العملاء والاحتفاظ بهم بهدف بناء علامة تجارية مؤثرة ذات قاعدة جماهيرية واسعة.



المرونة والتسويق



بدورها، أكدّت إيمان بن شيبة أهمية المرونة والتسويق الذاتي في أي مشروع تجاري، وقالت: «أدركت أن العمل لا يرتبط بجني الأموال فحسب، بل أيضاً بالشغف تجاه ما نفعله وقدرتنا على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، فقد بدأت رحلتنا كمجلة إلكترونية، سرعان ما توسّع بعدها نطاق عملنا ليشمل الكتب الورقية والإلكترونية والمشاركة في معارض الكتب. ونظراً للتغيرات الكبيرة التي شهدتها صناعة النشر في السنوات الـ13 الماضية، فإن القدرة على التكيف والشغف تجاه ما نفعله تعد عاملاً أساسياً في التغلب على كل التحديات».وأضافت: «من المهم أن نجرّب ونتعمق ونتعلم من أخطائنا في كل مرحلة، والأهم أن نظل مطلعين على تفضيلات الجمهور ومستعدين للخوض في مجالات جديدة، حيث يجب أن يكون هناك أشخاص مهتمون بالقراءة عن موضوع معين قبل التفكير في الكتابة عنه، إلى جانب التسويق الذاتي وتكريس الوقت لإدارة الأعمال بنجاح».

وتشهد مبادرة «حوارات مجتمع شراع» على التزام مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بتعزيز ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات بإمارة الشارقة عبر تبادل المعارف والاحتفاء بالمواهب المحلية، حيث يهدف «شراع» من خلالها إلى بناء منظومة اقتصادية حاضنة لنماذج الأعمال الناجحة في عالم الصناعات الإبداعية والنشر واستخلاص أبرز العوامل التي ساهمت في نجاحها.