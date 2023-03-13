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ثقافة

افتتاح معرض «التراث والإبداع»

افتتاح معرض «التراث والإبداع»
13 مارس 2023 23:45

افتتح الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، معرض «التراث والإبداع»، في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة الـ 20 من أيام الشارقة التراثية، بحضور سالم الجنيبي رئيس الجمعية، والدكتورة نهى فران رئيسة تحرير مجلة التشكيل، والفنانين المشاركين، الفنان محمد القصاب، والفنانة فاطمة لوتاه، والدكتور محمد يوسف، أحمد الأنصاري، سلمى المري، الدكتورة كريمة الشوملي، خالد البنا، علي العبدان، ولفيف من الفنانين والمهتمين والباحثين.
يأتي هذا المعرض الفني تزامناً مع أيام الشارقة التراثية، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين الإماراتيين من أجيال مختلفة، الذين أبدعوا خلال مسيرتهم العديد من الأعمال الفنية التي ترتكز على استلهام التراث، وتقديم رؤية فنية خاصة ومعاصرة.
ومن جانبه، قال سالم الجنيبي: تبرز أهمية هذه الأعمال بأنها تربط بين ماضي دولة الإمارات، وحاضرها بمفردات فنية معاصرة، ويمثل المعرض دعوة، حيث يتمكن المشاهد من اكتشاف القيم الجمالية والفنية للتراث والموروث الثقافي والبيئة الإماراتية التي تختزنها الأعمال الفنية، التي تتأرجح بين اتجاهات وأساليب فنية مختلفة تساهم رؤية ورسالة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في إرساء مشهد ثقافي، وتشجيع ورعاية الإبداع، وتعزيز التراث وتأصيل الهوية، وتطوير الذائقة البصرية، وتسعى الجمعية إلى تحقيق تلك الأهداف بكل الإمكانات المتاحة، وبمختلف أنواع الفعاليات من معارض ومحاضرات وندوات وإصدارات تثقيفية.

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