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ثقافة

«تراث الإمارات» ينظم محاضرة عن استلهام التراث في الإبداع

جانب من الفعالية (من المصدر)
12 مارس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم نادي تراث الإمارات، أمس الأول، محاضرة بعنوان «استلهام التراث الثقافي في العمل الإبداعي»، تحدث فيها الشاعر والباحث محمد سعيد قدورة، وأدارها الشاعر والكاتب الصحفي وائل الجشي، وذلك بجناح النادي في أيام الشارقة التراثية في إطار البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركته في «الأيام».
وأبانت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، أن النادي يحرص على تنظيم سلسلة من المحاضرات ضمن مشاركاته في أيام الشارقة التراثية، وفي كافة المحافل التراثية والثقافية، واستضافة الباحثين الأكفاء فيها، مشيرة إلى أن ذلك يعد جزءاً من رسالة نادي تراث الإمارات في تفعيل الحراك الثقافي الذي تشهده «الأيام».
وتحدث محمد نجيب قدورة عن توظيف التراث واستلهامه في أعماله، وأثر مسيرته في التعليم وبداياته الشعرية في استفادته من التراث في العمل الإبداعي، كما تناول بالتفصيل عدداً من تجاربه في الكتابة استناداً على التراث.
وعن ما يتردد عن أن التراث مهدد بمتغيرات العولمة والحداثة، وضرورة حماية التراث في مواجهة هذه التحديات، قال قدورة، إن التطور حتمي وهو منطق الحياة، إلا أن التراث يكيف نفسه مع كل تغير يطرأ، مؤكداً أن الأفكار لا تتغير بل تتطور، مشيراً إلى أن ما يسمى «إحياء التراث» يمثل مغالطة، لأن التراث حي وليس ميتاً.
شهد المحاضرة فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وبدر الأميري المدير الإداري بالمركز، وسعيد بن علي المناعي المستشار التراثي في نادي تراث الإمارات، وعدد من المهتمين والباحثين والأكاديميين الذين أثرت مداخلاتهم النقاش.

تراث الإمارات
التراث الثقافي
أيام الشارقة التراثية
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