معرض للكتاب في «الفجيرة الإبداعي»

الفجيرة (وام)

في إطار فعاليات شهر القراءة، وبهدف نشر الثقافة والمعرفة، نظم مركز الفجيرة الإبداعي معرضاً للكتاب تحت عنوان «الثقافة لأجيال المستقبل»، بمشاركة مركز القارئ العربي للنشر ودار المحيط للنشر، ومؤسسة «يحكى أن» للنشر .

وتضمنت فعاليات المعرض ورشاً ثقافية وأنشطة تفاعلية تثري عقول الأطفال، وتنمي المستوى الثقافي بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية القراءة. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من طلبة مدارس الإمارة على اقتناء الكتب التي تناسب أعمارهم.. وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، تحتفي الإمارات في مارس من كل عام بالقراءة لتعزيز الارتباط بالكتاب.