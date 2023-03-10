«ربع قرن» تشارك في «أيام قرطاج لفنون العرائس 4»

الشارقة (وام) تشارك مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس في الجمهورية التونسية الذي يقام خلال الفترة من 11 - 18 مارس الجاري عبر تقديم عرض مسرحي عرائسي يتجاوز حاجز اللغة بعنوان «فوق الأرض تحت السماء». ويأتي العرض نتاج مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض وهو من تمثيل 7 منتسبين من مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات ضمن الفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق، ممثلين دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة العربية الوحيدة المشاركة بعرض مسرحي إضافةً للدولة المضيفة الجمهورية التونسية. كما يشارك في هذا المهرجان مجموعة من الفرق المسرحية من مختلف دول العالم من أبرزها بريطانيا والبرازيل وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.
ويرتكز عرض «فوق الأرض تحت السماء» على استخدام فنون العرائس وخيال الظل حيث يبيّن الانتقال من الحياة الطبيعية إلى تأثير الحروب على الأطفال وتدمير أماكن تعليمهم وثقافتهم وترفيههم ومعاناة لجوئهم حتى تتدخل الأيادي البيضاء لمساعدتهم وإعادة البسمة على وجوههم من خلال البناء وإعادة ترميم الأماكن والفضاءات العزيزة عليهم. وقال خالد الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات: للمسرح تأثير استثنائي في تطوير مهارات وصقل شخصية المنتسبين، ونفخر بأن نرى هذه الطاقات الشابة ممثلةً دولة الإمارات العربية المتحدة في مثل هذه المحافل العالمية، وكوننا مشاركين في مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس فهي فرصة لمنتسبينا لأن يتعرفوا على مختلف التقنيات والفنون المسرحية التي يطبقها المحترفون ليتبنّوها ويُخرجوا بها أعمالاً جديدة وفريدة.