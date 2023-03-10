الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم أمسية شعرية افتراضية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع جمعية «المرأة سند الوطن» أمسية شعرية افتراضية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وقد جاءت الأمسية تقديراً للمرأة على إنجازاتها في شتى المجالات وإسهاماتها في سبيل التقدم الحضاري والتطور البشري، وتعد هذه الأمسية هي ثالث الفعاليات في برنامج الموسم الثقافي الثاني 2023 للأرشيف والمكتبة الوطنية.

وافتتحت الدكتورة أمينة الماجد - رئيسة جمعية المرأة سند الوطن- الأمسية بكلمتها التي بدأتها بقول لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تشيد فيها بالمرأة الإماراتية التي استطاعت في المرحلة الماضية من عمر الدولة أن تثبت للجميع من مختلف المواقع التي تتبوؤها أنها أهل للمسؤولية، وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة، وأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لابد أن تكون فيه ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل. وبهذه المناسبة هنأت رئيسة الجمعية «أم الإمارات» ملهمة المرأة، والتي مكنتها وجعلتها في موقع اتخاذ القرار.

نموذج للإبداع

وأشارت الماجد إلى أن يوم المرأة قد جاء نتيجة لطلب المرأة حق المساواة، ولكن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد حصلت على حقوقها، إذ لقيت دعماً مميزاً من القيادة الرشيدة مما هيأ لها مقومات النجاح ووفر لها البيئة المناسبة، وعزز حقوقها في جميع المجالات، وقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات حتى صارت نموذجاً للطموح والإبداع. وأضافت: يكفي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أنشأت مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبناء على دور هذا المجلس فإن هناك متابعة للمرأة وواقعها في جميع المؤسسات، ومدى مساواتها في الحقوق والواجبات مع شقيقها الرجل، وجميع المؤسسات تتبع دليل هذا المجلس.

مصدر الإلهام

ومن جانبها أكدت الشاعرة والإعلامية همسة أحمد يونس أن كل امرأة تعيش على أرض الإمارات نهلت من منهل التميز وسارت على دروب الإبداع، ثم تحدثت عن تجربتها الشعرية، وعن التوازن الذي حققته بين موهبتها ككاتبة واهتمامها بأسرتها كربة منزل.

وهنأت الشاعرة والإعلامية تهاني التميمي المرأة في مختلف أنحاء العالم على ما حققته من إنجازات، مؤكدة أن قدرة المرأة على الإبداع لا حدود لها، وتمنت من المرأة عطاء أكثر، وسلطت الضوء على مصدر إلهامها الشعري.

قصائد في حب الوطن

وكذلك تحدثت الشاعرة والإعلامية برديس خليفة عن تجربتها الشعرية مؤكدة أن الشعر يتطور، ولما كان مزيجاً من الموهبة والثقافة فعلى الشاعر ألا يتوقف عن تثقيف نفسه ولاسيما في دراسة فنون الأدب والشعر، وتحدثت عن التحديات التي واجهتها في مسيرتها الأدبية، مشيرة إلى أن كل إنسان ناجح ستعترض طريقه الصعوبات والتحديات. وأشادت بمسيرة المرأة التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دولة الإمارات، وثمنت عالياً جهود سموها التي تجلت في تطور المرأة وتمكينها. وتخللت الأمسية قصائد ألقتها الشاعرات المشاركات أعربن فيها عن حب الوطن وقادته العظام، وعن العطاء اللامحدود للمرأة.