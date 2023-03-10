مبدعات: الدعم فتح أمام المرأة أبواب التمكين

الشارقة (الاتحاد)

أكدت باحثة إماراتية وصانعة محتوى من البحرين وشاعرة من العراق أن الدعم الذي حظيت به المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي عامةً، أسهم في تمكين المرأة من تحقيق نجاحات متواصلة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والثقافية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها هيئة الشارقة للكتاب بالمنطقة الشرقية في مكتبة وادي الحلو العامة، احتفاء بيوم المرأة العالمي، بمشاركة كل من الباحثة فاطمة محمد الخاطري، المرشد العلمي في القبة الفلكية والمعارض بأكاديمية الشارقة، والشاعرة العراقية ساجدة الموسوي، وصانعة المحتوى البحرينية دولة الخلاصي، وأدارت الجلسة الإعلامية عائشة الزعابي.

وتحدثت الباحثة فاطمة محمد الخاطري عن الانعكاس الإيجابي للدعم الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات للمرأة، الذي اتحد مع دعم الأسرة والمجتمع وجعل النساء يصلن إلى مركز الصدارة ويمثلن بلادهن في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى تمكين المرأة من تولى مواقع قيادية في الكثير من المؤسسات والتخصصات، بما في ذلك تشجيع الكوادر النسائية على خوض دراسة علوم الفضاء والفلك والمشاركة في استشراف وصناعة المستقبل وارتياد آفاق علمية وبحثية غير مسبوقة.

وبدورها تحدثت الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي عن رحلتها الإبداعية وتجربتها مع القراءة التي قادتها إلى كتابة الشعر، وقالت: «بدأت بحب القراءة واكتشفت منذ الطفولة أن الكتاب مصباح ينير العقل ويحفز على الإبداع، ولو لم تكن في بيتنا مكتبة لما تغذى عقلي، فكانت المطالعة سبباً في حبي للشعر والإبداع، وبدأت أتحدث مع أسرتي منذ الصغر بلغة الشعر الذي اتجهت إليه وكتبته بالتزامن مع دراستي الجامعية وعملي في الصحافة».

ومن جانبها، استعرضت صانعة المحتوى البحرينية دولة الخلاصي تجربتها بقولها: «يمكن لكل وسيلة أو أداة إعلامية أن تمتلك وجهين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، ومن هذا المنطلق اتخذت قراراً بتقديم رسائل إيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإيماني بأن الحياة تمنحنا الفرصة دائماً لنجعل من الصفر رقماً، وفي تجربتي حاولت أن أجعل من صناعة وتقديم المحتوى نافذة إيجابية استخدم فيها موهبتي لتوجيه رسائل تدعم الفتيات واليافعين والناشئين وترشدهم إلى خيارات صائبة في الحياة ترسم لهم طريقاً أفضل نحو المستقبل».