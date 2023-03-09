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ثقافة

مكتبة محمد بن راشد تستضيف إبراهيم الكوني الاثنين المقبل

مكتبة محمد بن راشد
10 مارس 2023 01:01

دبي (الاتحاد)
تنظم مكتبة محمد بن راشد، الاثنين المقبل في السابعة مساءً، جلسة حوارية، مع الكاتب والروائي الليبي الكبير إبراهيم الكوني، لمناقشة تجربته الروائية والأدبية وأبرز أعماله.
يشارك في الجلسة الحوارية، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ولفيف من الكتّاب والمهتمين بالأدب.
ويدير الجلسة، الشاعرة والدكتورة بروين حبيب، حيث تناقش مع الكاتب، جدلية الكتابة خارج المكان، والحضور الطاغي والمستمر لليبيا وصحرائها، وغياب سويسرا وأوروبا، وإشكاليات الهوية وتوصيفها في رواياته، وما يُسقطه من مواربات، وتجليات المرأة في حضورها وغيابها، بالإضافة إلى البعد والفلسفة المرسلة، والعجائبية الأدبية العربية وأصل الحكايات وتأريخها.
وألف الروائي إبراهيم الكوني، أكثر من 80 كتاباً، في الرواية والدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والتاريخ والسياسة، وترجمت أعماله إلى 40 لغة.
جدير بالذكر، أن مكتبة محمد بن راشد تسهم بدور كبير في الحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي والترويج لها، بالإضافة إلى الحفاظ على اللغة العربية والحرص على إثرائها، وتشجع الكُتّاب والأدباء والمبدعين على تعزيز الإنتاج الفكري باللغة العربية والمُتَرجَم في مختلف مجالات الأدب والمعارف والفنون، إضافة إلى الحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه، عبر العديد من الفعاليات والمبادرات المتميزة التي تنظّمها وتستضيفها على مدار العام.

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